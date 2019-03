Am Freitagabend, 8. März, hatten sich alle neun Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Herbrechtingen in der Oskar-Mozer-Halle vorgestellt. Hier der Abend als Video-Mitschnitt.

Alle neun Kandidaten haben sich am Freitag, 8. März, in der Oskar-Mozer-Halle vorgestellt. Zunächst durfte jeder Kandidat eine maximal zehnminütige Vorstellung halten. Anschließend stellten Bürger Fragen, die von den Kandidaten beantwortet wurden.

1. Eingangsstatement von Andreas Koptisch

2. Eingangsstatement von Beate Häring

3. Eingangsstatement von Dennis Picknik

4. Eingangsstatement von Florian Sapper

5. Eingangsstatement von Uwe Schmidt

6. Eingangsstatement von Helmut Rein

7. Eingangsstatement von Annette Rabausch

8. Eingangsstatement von Ralf Walter

9. Eingangsstatement von Daniel Vogt

10. Bürgerfragerunde

