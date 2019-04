Durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED spart die Stadt erheblich Stromkosten. Statt 210 000 Euro stehen nur noch 43 000 Euro auf der Rechnung.

Im Januar 2013 war im Gemeinderat erstmals von einer Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED gesprochen worden. Geworden ist daraus nichts. „Wir hatten damals nicht die Mittel dafür“, erklärt Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau im Rathaus, den Verzug.

Dass gar nichts passiert ist, stimmt aber auch nicht. Wo immer es gepasst hat, haben die Technischen Werke Herbrechtingen Quecksilberdampflampen und die gelb leuchtenden Natriumdampflampen durch moderne LED-Strahler ersetzt. Vor allem in Bolheim gab es diesen Modernisierungsschub.

LED noch eine Seltenheit

Aber noch immer sind die LED-Lampen eine Rarität, machen die alten Strahler, die teils aus den 70er-Jahren stammen, 80 Prozent des Bestands aus. Erst 545 LED-Straßenlampen erhellen derzeit die Nächte. Rund 100 Stück wurden im Mittel pro Jahr ersetzt. Bei noch verbleibenden 2600 Lampen alten Stils würden bei gleichem Tempo noch 26 Jahre ins Land gehen, bis in Herbrechtingen der technologische Rückstand ausgeglichen wäre. „Das kann es nicht sein, das ist nicht zielführend“, sagt Frank.

Und darum soll der Anlauf zu einer Komplettumstellung, den der Gemeinderat schon im vergangenen Jahr genommen hatte, nun bis Mitte 2020 ins Ziel führen. Mittlerweile gibt es einen Masterplan für die Operation. Das einschlägig erfahrene Büro Andreas Mosel wurde beauftragt.

Enormer Preisverfall macht Umstellung billiger

Dass man in Herbrechtingen zögerlich war, hat auch einen positiven Effekt. Mussten für die ersten getauschten Leuchtköpfe noch 1200 Euro das Stück bezahlt werden, rechnet Frank heute nur noch mit 500 Euro je Umstellung. Dieser Preisverfall macht die ganze Umstellung erheblich günstiger.

1,9 Millionen Euro hatte der Gemeinderat noch im vergangenen Jahr dafür bereitgestellt, nun geht Frank davon aus, dass 1,028 Millionen Euro ausreichen werden. Zuschüsse gewährt wie bisher das Bundesumweltministerium. Allerdings ist der Fördersatz von 25 auf mittlerweile 20 Prozent gefallen. Auch deswegen möchte Frank möglichst rasch mit der Umstellung beginnen. „Bevor vielleicht der Zuschuss ganz gestrichen wird.“ Aus Berlin erwartet Herbrechtingen gut 200 000 Euro, den Eigenanteil beziffert Frank auf 823 000 Euro.

Für den Wechsel auf LED in den vergangenen Jahren hat die Stadt abzüglich des Zuschusses 490 000 Euro ausgegeben.

Sobald die Förderzusage des Bundesumweltministeriums eingetroffen ist, soll der Auftrag vergeben werden. Möglicherweise, so Frank, müsse europaweit ausgeschrieben werden. Bewerben, so Frank, werde sich die SWU, welche als Partner der Technischen Werke Herbrechtingen schon bisher in dieser Aufgabe engagiert war.

Geld gespart und Klima geschont

Der doppelte Einspareffekt von LED-Lampen ist auch in Herbrech­tingen evident. Zugunsten des Klimas fallen die für die Straßenbeleuchtung emittierten Treibhausgase deutlich unter die für einen Zuschuss des Bundes erforderliche Marke von 50 Prozent im Vergleich zu den aktuellen Werten. Mit LED werden statt 870 000 Kilowattstunden nur noch 180 000 Kilowattstunden auf dem Stromzähler stehen. Und ganz anders wird auch die Rechnung des Versorgers ausfallen: Statt 210 000 Euro sollte die Straßenbeleuchtung nur noch 43 000 Euro im Jahr kosten. „Man merkt deutlich, was die Technik bringt“, sagt Frank.

Funksteuerung zwischen Bolheim und Anhausen

Unter anderem wird es noch Aufgabe des Gemeinderats sein, die Farbe des Lichts zu bestimmen und die Form der Lampen. Frank möchte zudem vorschlagen, zwischen Bolheim und Anhausen einen Test mit funkgesteuerten Lampen zu machen. Diese schalten erst von 20 Prozent auf volles Licht, wenn sich jemand nähert, und gehen danach von 100 Prozent wieder auf ihr Ruheniveau zurück.