Herbrechtingen Herbrechtingen beschließt Parkverbot wegen Lehrern

Herbrechtingen / Günter Trittner

Gemeinderat sieht kein anderes Mittel, um Lehrer zu bewegen die Ausweichparkplätze anzusteuern.

Es gibt zwar in der Straßenverkehrsordnung kein Lehrerparkverbot, aber die Schilder, welche die Stadtverwaltung demnächst an der Brunnenstraße anbringen wird, sind durchaus auf diesen Berufsstand gemünzt. Stadtrat Peter Koptisch (Freie Wähler) stellte für das Anbringung eines Parkverbots bei der Sitzung des Gemeinderats nicht nur den Antrag, er spiegelte auch den Verdruss der Anlieger wider.

Geparkt wird auf der Westseite der Brunnenstraße seit dem Baubeginn für die neue Bibrishalle, die just auf dem früheren Parkplatz des Bibrisschulzentrums errichtet wird. Die Stadtverwaltung hatte zwar vorausschauend für das Lehrpersonal großzügig Ausweichparkplätze beim Jurawell und gegenüber am Baumschulenweg eingerichtet, doch diese werden kaum genutzt. Dafür steht an der Brunnenstraße Auto an Auto.

„Wenn ein Müllfahrzeug unterwegs ist, steht die ganze Straße“, schilderte Koptisch die entstehenden Verkehrsprobleme, wenn die Straße auf eine längere Strecke von parkenden Pkw verengt wird. Bürgermeister Dr. Bernd Sipple verwies darauf, dass er bereits deswegen die Schulleiter angeschrieben habe. Lehrer seien kein gutes Vorbild, wenn sie zeigten, dass sie nicht bereit seien ein paar Meter zu Fuß zu laufen.

Wobei die Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau im Rathaus darlegte, dass diese Lehrer-Rechnung mit dem kurzem Weg gar nicht mal aufgeht. „Das erste an der Brunnenstraße geparkte Auto steht genauso weit vom Schulzentrum entfernt wie ein Auto auf dem Parkplatz am Baumschulenweg.“

Julia Baamann vom Ordnungsamt erinnerte daran, dass von einem Parkverbot auch die Anlieger und deren Besucher betroffen seien und der Parksuchverkehr dann wohl die höher gelegenen Straßen ansteuern werde. „Wir verschieben das nur.“

Einstimmig beschlossen wurde vom Gemeinderat ein zeitlich eingegrenztes Parkverbot. Es soll von 7 bis 16 Uhr gelten.