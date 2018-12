Helfer-vor-Ort: Neues Einsatzfahrzeug für Niederstotzingen

Niederstotzingen / Klaus-Dieter Kirschner

Die Niederstotzinger Gruppe bekommt ein umgebautes und blaulichtbestücktes Dienstfahrzeug.

Eine Fahrzeugweihe stand im Rotkreuz-Zentrum an, denn die Helfer-vor-Ort-Gruppe wurde mit einem Einsatzfahrzeug ausgestattet. Der katholische Dekan Prof. Dr. Sven van Meegen und der evangelische Pfarrer Ulrich Erhardt nahmen die Weihe vor.

Die Feierstunde eröffnet hatte zunächst Bereitschaftsleiter Manuel Kerler, der das Schichtmodell für die sechs Helfer-vor-Ort vorstellte. Die 24-Stunden-Einsatzbereitschaft erlaube mit dem neuen Einsatzfahrzeug unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn schneller beim Patienten zu sein. Binnen eines Jahres erhöhte sich die Zahl der Einsätze von 150 auf 168. Kerler: „Und das Jahr ist noch nicht zu Ende!“ Das gebraucht übers Internet gekaufte Fahrzeug war vormals bei der Berufsfeuerwehr Düsseldorf als Zubringer-Fahrzeug für den Notarzt unterwegs. Wie Manfred Kiss, Vize-Präsident des Rotkreuz-Kreisverbands, ausführte, ist dieser Mercedes-Kombi neben einem Auto in Königsbronn erst das zweite Einsatzfahrzeug der Helfer-vor-Ort-Gruppen im Landkreis.

Vor 17 Jahren habe man im Kreis Heidenheim die erste HvO-Gruppe gegründet. 2003 war dies in Niederstotzingen der Fall. In dem Jahr fielen gerademal sechs Einsätze an. In den letzten 15 Jahren wurden durch die HvO in Niederstotzingen 1077 Einsätze bewältigt. Mit diesem Fahrzeug, so Kiss, „wird unsere Schlagkraft zur schnellen Hilfe noch einmal so schnell.“ Bürgermeister Marcus Bremer sprach von „hochprofessioneller Hilfe“, die das Rote Kreuz jeden Tag in Niederstotzingen leistet. Gerade nach einem Notruf würden „gefühlte Ewigkeiten vergehen, bis Hilfe zur Stelle ist“. Deshalb sei die HvO so wichtig. „Sie alle sind top ausgebildet. Ich bin froh, dass es sie gibt.“ Und der Name „Paula“ für das neue Rotkreuzfahrzeug habe so einen Vertrauen erweckenden Wohlklang.

Sven Guhl, der Leiter der HvO, dankte allen Spendern, die entweder Geld überwiesen oder Feuerlöscher, Schneeketten und manch anderes zur Verfügung stellten.

Die HvO-Gruppe umfasst sechs Personen. Der Schichtführer hat das Fahrzeug bei sich zu Hause stehen und startet von da. Fünf Leute können maximal gemeinsam ausrücken.