Kreis Heidenheim Heißer Adventszauber bei den Württemberger Rittern

Kreis Heidenheim / pm

Feuerspiele und Budenzauber: Auf dem Gut der Württemberger Ritter war am Samstag viel geboten.

Als idealer Ausflugstag ins Lonetal für erste Adventseinkäufe zeigte sich der Samstag: Die Sonne lachte am Nachmittag in den Innenhof des Ritterguts in Stetten, was dem Verein Württemberger Ritter beim stimmungsvollen Adventszauber bereits zum 15. Mal unzählige Besucher bescherte.

Organisatorin Melanie Windmüller hatte eine schöne Auswahl getroffen an handgefertigten Waren, Adventsgestecken und allerlei Köstlichkeiten. Die Stotzinger Hexen lockten mit feurigen Würsten und Feuerzangenbowle, die Königsteiner Ritter aus dem Taunus brachten mit Marktgeschrei ihre Handkäsbratwürste an Mann und Frau, die Gastgeber lockten mit köstlicher Gulaschsuppe.

Für besonderen Duft sorgte der Chäsbräter mit Raclette. Im Adventscafé gab es Kuchen und Kaffee. Begleitet wurde der adventliche Markt im Café von der Musikgruppe „Muoteshalp“ und im Innenhof vom „Geheimbund des Drachen“ – der Feuertruppe der Württemberger Ritter, die mit atemberaubender Feuerjonglage das Publikum begeisterte. Auch für Kinder war bis in den Abend viel geboten.