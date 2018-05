Heftiger Hagel am Donnerstagabend in Hofen

Hofen / hz

Durch das Unwetter am Donnerstagabend hagelte es in Hofen bei Dischingen so heftig, dass die Straßen weiß waren.

Im zu Dunstelkingen zählenden Ortsteil Hofen war's am Donnerstagabend alles andere als gemütlich: Während es andernorts nur heftig regnete, hagelte es in Hofen so stark, dass die Straßen weiß bedeckt waren. Sogar der Schneepflug war unterwegs, um die Wege wieder frei zu machen.

© Foto: Elke Wilhelm

Im benachbarten Neresheim mussten gar Feuerwehr und Technisches Hilfswerk ausrücken. Das Freibad war wegen des Starkregens übergelaufen und sorgte für eine überflutete Straße.

Unfall auf nasser Fahrbahn

Unwetter über dem Kreis Heidenheim 2017