Gerstetten Neue Mammutprojekte für 2019

Gerstetten / Ulrich Bischoff

Mittelfristig hat Gerstetten erneut große Bauprojekte im Visier. 2019 stehen allerdings erstmal Neubaugebiete und die Bücherei auf dem Programm.

Ein Volumen von 28,1 Millionen Euro hat der Haushaltsplan 2019. Vorgestellt wurde er jetzt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Stucksaal des Gerstetter Bahnhotels. Ehe jedoch Bürgermeister Roland Polaschek auf die einzelnen Haushaltsstellen zu sprechen kam, warf er einen Blick auf das noch laufende Haushaltsjahr 2018.

Dieses habe sich, so der Bürgermeister, „ein weiteres Mal positiv entwickelt“. Der Verwaltungshaushalt erwirtschafte, abweichend von der Planung, voraussichtlich einen Überschuss von 1,9 Millionen Euro, der dem Vermögenshaushalt zufließen werde.

Dieses gute Ergebnis sei im Wesentlichen eine Folge höherer Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Beim Vermögenshaushalt ergeben sich ebenfalls Abweichungen, die sich jedoch weitgehend ausgleichen würden.

2018 sei vor allem durch die Fertigstellung der Lindenhalle in Dettingen geprägt worden. Gleichfalls in Dettingen sei das Flachdach der Grundschule, in Gerstetten die Charlottenstraße und in Gussenstadt die Fabrikstraße saniert worden.

Sehr gut sei das Bauplatzgeschäft gelaufen mit Einnahmen von 4,2 Millionen Euro: Den größten Anteil nehme dabei die Ansiedelung der Firma Honold in Dettingen und der Neubau der Firma Zwisstex in Heldenfingen ein.

Die geplante Kreditaufnahme könne infolgedessen auf 150.000 Euro gedrückt werden. Der Schuldenstand wird zum 1. Januar 2019 erträgliche drei Millionen Euro betragen.

Aufgrund eines auch weiterhin anspruchsvollen Investitionsprogrammes werde die Verschuldung bis 2022 jedoch auf 4,2 Millionen Euro klettern, schätzte der Schultes.

Hohe Einkommenssteuer

Auf der Ertragsseite rechne er mit 5,9 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Erfreulich falle auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus (7,5 Millionen Euro). Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fallen jedoch auf 3,8 Millionen Euro.

Bei den Personalkosten rechnet Roland Polaschek mit einer Steigerung auf 6,87 Millionen Euro. Nachdem die Kosten für das Reinigungspersonal in den kirchlich geführten Kindergärten bislang als Sach,- und nicht als Lohnkosten dargestellt wurden, ergibt sich 2019 eine korrektere Darstellung des Sachverhalts. Zu Buche schlagen auch die Aufwendungen für zwei altgediente Forstwirte, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Gemeindewald arbeiten könnten. Für ihre Weiterbildung entstehen, bei gleichzeitiger Wertschöpfung, höhere Personalkosten.

Höhere Kosten entstehen auch durch tariflich verankerte Höhergruppierungen für die Kleinkinderbetreuung in Krippen und Kindergärten.

6,8 Millionen Euro wurden im Vermögenshaushalt veranschlagt. Der Neubau der Ortsbücherei kostet 950000 Euro, der Verbindungsweg zum Neuburghof und die Modernisierung des Feldwegenetzes 830000 Euro. Für die Erschließung der Neubaugebiete in Gerstetten, Heldenfingen und Dettingen wurden rund 700000 Euro angesetzt.

Für die nähere Zukunft hat Bürgermeister Polaschek dann den Neubau einer Turn-und Festhalle in Gussenstadt, zusammen mit einem Kindergarten und den Neubau eines Feuerwehrmagazins und einer Rettungswache in Gerstetten im Visier. Nach Fertigstellung der Lindenhalle sind dies für ihn die „Mammutprojekte“ der nächsten Jahre.

Geld für Bildung und Betreuung

Die Grundschulen in den Ortsteilen verursachen Aufwendungen von 962 200 Euro, dem Sachkostenbeiträge des Landes von 400 000 Euro gegenüber stehen.

Die Budgets der Schulen werden 2019 um zwei Prozent erhöht. Pro Schüler wendet die Gemeinde Gerstetten damit 149,37 Euro auf. Die Grundschulen können auch weiterhin mit einem Sockelbetrag von 2500 Euro rechnen.

Der Aufwand für die frühkindliche Bildung und Erziehung in den kirchlich,-und den kommunalgeführten Kindergärten liege nach Abzug des Landeszuschuss und der Elternbeiträge bei zwei Millionen Euro, die zulasten der Gemeinde gehen.