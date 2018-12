Dischingen Haushalt: Fast fünf Millionen für Investitionen in Dischingen

Dischingen / Klaus Dammann

Bei der Einbringung des Dischinger Etatentwurfs zeigte sich, dass die Gemeinde 2019 große Vorhaben angehen will. Ein neuer Anlauf wird für die Oberdorfstraße in Ballmertshofen genommen.

Eine ganze Menge an Vorhaben stehen bei der Gemeinde Dischingen fürs kommende Jahr auf der Agenda. Deutlich wurde dies bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs am Dienstagabend, des zweiten Haushaltsplans, der nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts – der Doppik – erstellt wurde.

Kämmerer Dirk Schabel zufolge, der den Etatentwurf mit wesentlichen Eckdaten in Kürze vorstellte, sind im Finanzhaushalt Investitionen von insgesamt 4,8 Millionen Euro vorgesehen.

Man habe den Entwurf statt einer Abhandlung von Ergebnis- und Finanzhaushalt nacheinander diesmal anders aufgebaut, berichtete Schabel. So seien die einzelnen Positionen aus beiden Teilen thematisch zusammengefasst worden. Dies bringe mehr Übersichtlichkeit mit sich.

Finanzausgleich schlägt durch

Eine negative Zahl erwartet der Kämmerer 2019 beim Ergebnishaushalt. Erträgen von 9,1 Millionen Euro würden Aufwendungen von 10,3 Millionen Euro gegenüberstehen. Daraus resultiere ein Defizit von rund 1,2 Millionen Euro. Da für 2018 ein positives Ergebnis von 616277 Euro geplant sei, komme es im Vergleich zu einer Verschlechterung von rund 1,8 Millionen Euro.

Grund dafür sei in erster Linie der kommunale Finanzausgleich: Die hohe Steuerkraft 2017 führe zum Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer um rund 595000 Euro. Außerdem erwarte die Gemeinde einen um rund 1,2 Millionen Euro höheren Aufwand an Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Schabel nannte dann die größeren Investitionen, die im Finanzhaushalt 2019 vorgesehen sind. An der Spitze steht hier die Wohnumfeldmaßnahme Oberdorfstraße in Ballmertshofen, die aus Zuschussgründen ins kommende Jahr verschoben wurde. 990000 Euro sind hier eingeplant.

Im späteren Teil der Sitzung erfolgte dann auch gleich eine Vergabe der Wasserversorgungs-, Kanalisations- und Straßenbauarbeiten für den Ausbau an der Oberdorfstraße. Ingenieur Helmut Kolb erläuterte dazu, dass nach Ende eines ersten Bauabschnitts (Ausbau Einmündungsbereich auf die Landesstraße 2033, Buswendeplatte und -haltestelle sowie Straße bis zur katholischen Kirche) jetzt ein zweiter Bauabschnitt von der Kirche bis zur Einmündung Zeilweg samt Ausbau der Stockergasse bis zum Ortsrand erfolgen soll.

Günstigster Bieter war hier die Zöschinger Firma Scharpf Tiefbau mit rund 1,26 Millionen Euro. Kolb sprach von einer voraussichtlichen Abrechnungssumme einschließlich Nebenkosten von 1,45 Millionen Euro, mit der man bei einer Kostenschätzung für den Förderantrag von 1,44 Millionen Euro fast eine „Punktlandung“ erzielt habe. Die Auftragsvergabe durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig, gebaut werden soll von März bis November 2019.

Weitere Investitionen

Die weiteren von Kämmerer Schabel genannten Investitionsschwerpunkte im nächsten Jahr waren: Planungsleistungen und Grunderwerb für einen Rathausbau (552000 Euro), die Räumlichkeiten für eine Arztpraxis (319000 Euro) und für ambulante Pflege (103000 Euro) im geplanten Gebäude beim Awo-Heim, der Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen (287000 Euro), die Breitbandverkabelung (280000 Euro), die Kinderkrippe im Kindergartengebäude Ballmertshofen (260000 Euro), die Brückensanierung in Iggenhausen (222000 Euro), Geräte und Ersatzfahrzeug für den Bauhof für Dunstelkingen (150000 Euro) sowie Arbeiten an der Eglinger Straße in Demmingen (124000 Euro). Einige Maßnahmen würden sich auch noch auf das Jahr 2020 erstrecken, so der Kämmerer.

Bürgermeister Alfons Jakl sagte zum Gesamthaushalt, dass die eingangs erwähnte Verschlechterung aufgrund des Finanzausgleichs „nicht überraschend für uns“ kommt. Wichtig sei, 2019 die Eröffnungsbilanz über das Vermögen der Gemeinde zu bekommen. Die finanzielle Situation bei der Gemeinde sei derzeit gut: „Insofern ist das Defizit durchaus verkraftbar.“

Ohne weitere Diskussion nahmen die Gemeinderäte dann vom eingebrachten Etatentwurf Kenntnis. Eine Beratung des Zahlenwerks soll im Rahmen der öffentlichen Klausursitzung des Gremiums am 4.Januar um 9.30 Uhr im Demminger Dorfhaus erfolgen.

Geplante Investitionen bei den Eigenbetrieben 2019

Auch die Wirtschaftspläne 2019 für die beiden Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden in der Sitzung des Dischinger Gemeinderats eingebracht.

Bei der Wasserversorgung geht Kämmerer Dirk Schabel im Ergebnishaushalt von 722 700 Euro an Erträgen und 718 875 Euro an Aufwendungen aus. Es bleibt somit ein positives Ergebnis von 3843 Euro. Der Investitionsbedarf wird mit 656 700 Euro kalkuliert - 416 700 Euro mehr als im Vorjahr. Schwerpunkte sind die Sanierungen der Wasserleitungen Oberdorfstraße Ballmertshofen (298 000 Euro) und Eglinger Straße in Demmingen (238 400 Euro) sowie des Tiefbrunnens Demmingen (60 000 Euro).

In der Abwasserentsorgung nannte Schabel Erträge von 1,09 Millionen Euro bei entsprechenden Aufwendungen. Rund 2,24 Millionen Euro umfasst der Investitionsbedarf, der den Vorjahreswert um 1,35 Millionen übersteigt. Hier sind Schwerpunkte zunächst ebenfalls die Sanierung der Leitungen Oberdorfstraße (175 200 Euro) und Eglinger Straße (213 000 Euro), ferner die Abwasserableitung und Regenwasserbehandlung Frickingen und Katzenstein (rund 1,5 Millionen Euro) sowie die Anbindung beider Teilorte an die Sammelleitung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld (308 000 Euro).