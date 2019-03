Sontheim/Brenz Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins

Sontheim/Brenz / pm

Bei der Hauptversammlung des Ortsvereins ging es auch um anstehende Sanierungskosten für Sontheim.

„Der Schwerpunkt der Arbeit des Vorstands lag 2018 klar auf der Vorbereitung der Kommunalwahl“, so der Vorsitzende Erwin Resch in der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins. Man habe eine Kandidatenliste von Frauen und Männern aus verschiedenen Altersgruppen und Berufen aufgestellt. Weiter erinnerte Resch an die Veranstaltungen 2018.

Lebendiger Ortsverein

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sei man wie schon seit Jahren sehr gut aufgestellt. Seinen Dank richtete er an die Gemeindeverwaltung für die Überlassung des Fraktionszimmers im Alten Rathaus. Kassiererin Petra Neumann berichtete von einem insgesamt ausgeglichenen Haushalt des Ortsvereins. Hauptausgaben seien das eigene Blättle sowie Kosten für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Die Einnahmen bestanden im Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und einem Zuschuss des SPD-Kreisverbands.

Finanzen machen Sorgen

Fraktionsvorsitzender Reiner Lindenmayer berichtete von den wichtigsten Themen der Gemeinderatsfraktion. „Positiv hervorheben möchte ich Projekte wie die Fuß- und Radwegbrücke zwischen Sontheim und Niederstotzingen. Das war eine sehr gute interkommunale Zusammenarbeit.“ Geärgert habe ihn das Thema Bürgersolarpark. Die finanzielle Mindestbeteiligung für die Anlage sei derart hoch, dass man seiner Ansicht nach nicht von einem „Bürgersolarpark“ sprechen könne. Wichtig bleibe weiterhin die Sanierung der Sontheimer Schule, wo nun die Innensanierung des Hauptgebäudes anstehe.

Weiter gehe es um ein Feuerwehrgerätehaus in Sontheim. „Unserer Meinung nach wäre ein Neubau lukrativer als die Ertüchtigung des alten Gebäudes, die auch sehr viel kosten würde“, stellte Lindenmayer heraus. Zur Straßensanierung sagte er, dass die Gemeinde über fünf Millionen Euro an Sanierungskosten vor sich her schiebe. „Insgesamt stehen alle neuen Aufgaben unter Vorbehalt des Haushalts. Die Finanzlage der Gemeinde bleibt angespannt“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Abschließend beschlossen die Anwesenden, dass die SPD-Marktaktion 2019 der neuen Jugendfeuerwehr zu Gute kommen soll.