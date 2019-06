Am Montag findet die öffentliche Probe des Bezirksmännerchores in Hohenmemmingen statt.

Am Montag, 17. Juni, findet in Hohenmemmingen ab 19 Uhr im Vereinsraum der Gemeindehalle die Hauptprobe des Bezirksmännerchors für ihren Auftritt auf der Kanzelwand statt. Mit insgesamt 170 Personen fährt der Männerchor am Donnerstag, 20. Juni, an Fronleichnam ins Klein Walsertal. Der Chor singt unter der Leitung von Hans Ambrosi im Rahmen eines ökumenischen Berggottesdiensts auf der Bergstation der Kanzelwand. Nach dem Gottesdienst veranstaltet der Chor auf Einladung der Bergbahn noch ein Konzert in luftiger Höhe.