Nattheim Hans Schmid wird 75 Jahre alt

Nattheim / Joelle Reimer

Der frühere Naturschutzbeauftragte des Landkreises feiert am Montag Geburtstag. Noch immer ist der Nattheimer viel in der Natur unterwegs.

Wer 30 Jahre als Naturschutzbeauftragter des Landkreises und 25 Jahre als Leiter des Forstamtes tätig war, der verliert die Natur auch im Ruhestand nicht aus dem Blick. So zumindest Hans Schmid, der am Montag, 19. November, seinen 75. Geburtstag feiert: noch immer verbringt er so gut wie jeden Tag draußen, sei es bei Vogel-Aufnahmen, der Betreuung von 200 Nistkästen rund um Nattheim, der Jagd oder im eigenen Garten. „Darüber hinaus bin ich im Natur- und Umweltausschuss des Schwäbischen Heimatbundes und Vorsitzender des Vereins Waldkindergarten Ugental“, sagt Schmid, der 1983 nach Nattheim gezogen ist.

Die Stürme Lothar und Wiebke

In seiner Zeit als Forstamtsleiter beschäftigte er sich vor allem mit dem ökologischen Umbau auf naturnähere Waldbestände. „Nach der Diskussion ums Waldsterben in den 80er Jahren stellten wir vermehrt auf Mischbestände um“, so Schmid. Außerdem beschäftigte er sich nach den beiden Stürmen Lothar und Wiebke vor allem mit der Aufarbeitung des Sturmholzes und des Käferbefalls.

Als Naturschutzbeauftragter war er ehrenamtlich für die Bewertung von Naturschutzfragen zuständig. „Das ist weder immer lustig, noch problemlos, wenn man die Belange des Naturschutzes verteidigt. Oft steht man als Bremser da“, sagt der 75-Jährige, der zudem zwei Perioden lang dem Nattheimer Gemeinderat angehörte. Größtes Projekt in dieser Zeit war der Bau der Ramensteinhalle, den die parteiungebundene Freie Liste damals kritisch beäugte: „Wegen der finanziellen Herausforderungen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass es ein Erfolgsprojekt ist.“

Seinen Geburtstag verbringt Schmid auf einer Städtereise in Basel und feiert im kleinen Kreis der Familie.