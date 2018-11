Dettingen Gerechtes berufliches Bildungssystem gefordert

Dettingen / HZ

Bei der Altmeisterfeier der Kreishandwerkerschaft wurden 13 goldene Meisterbriefe verliehen.

Wieder gut besucht war die diesjährige Altmeisterfeier der Kreishandwerkerschaft Heidenheim, die diesmal in Dettingen stattfand. Kreishandwerksmeister Robert Smejkal konnte dabei den Landtagsabgeordneten und handwerkpolitischen Sprecher der Grünen Martin Grath und den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm Dr. Tobias Mehlich begrüßen. Die Ortsvorsteherin von Dettingen, Anette Lindenmaier, überbrachte die Grüße der Stadt Gerstetten. In seiner Ansprache ging Smejkal auf die derzeitige Lage im Handwerk ein. Die momentane gute Auslastung sei der Garant für Wohlstand und Wachstum. Sie ermögliche nötige Investitionen. Nach wie vor fehle es jedoch an der Wertschätzung handwerklicher Leistungen in unserer Gesellschaft. Fachkräfte wollen gut bezahlt und angesehen sein. Dennoch stiegen im Landkreis Heidenheim die Ausbildungszahlen im Handwerk um rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darauf könne man mit Recht stolz sein.

Landtagsabgeordneter Martin Grath bemängelte die fehlende Gleichbehandlung von akademischer und dualer Ausbildung. So sei die akademische Ausbildung weitgehend kostenlos, während die Kosten der dualen Ausbildung durch die Betriebe und bei den Meisterschülern sogar durch die Schüler selbst zu decken seien. Mit nur zwei von 143 Abgeordneten seien die Handwerker im Landtag total unterrepräsentiert. Dadurch sei es mitunter schwer, Gehör zu finden. Hauptgeschäftsführer Dr. Mehlich konnte die angesprochene Ungerechtigkeit mit einer Frage konkretisieren: „Warum fliesen in Baden-Württemberg einerseits 50 Millionen in die berufliche Bildung und anderseits 2 Milliarden und dazu noch eine weiter Milliarde über den „Hochschulpakt“ und die „Exzellenzinitiative“ in die akademische Ausbildung?“ Die Zahlen könne man im Landesbericht zur Bildung nachlesen. Dass aber die Forderungen des Handwerks durchaus Gehör finden würden könne man an zwei positiven Beispielen sehen. Da Handwerker gebraucht werden, seien sie weitegehend vom Dieselfahrverbot ausgenommen. Die Politik habe außerdem verstanden, dass sich die Abschaffung der Meisterpflicht in manchen Gewerken negativ auf die Ausbildung und die Versorgung ausgewirkt habe. Wo der Meisterbrief abgeschafft wurde, soll er nun wieder eingeführt werden.

Meisterprüfung vor 50 Jahren

Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung von dreizehn goldenen Meisterbriefen an Handwerker, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung ablegten.

Dies waren: Konditormeister Hans-Peter Klauser, Heidenheim; Friseurmeister Fritz Erhard, Gerstetten; Friseurmeister Josef Herzog, Gerstetten; Friseurmeister Michael Riemer, Steinheim; Friseurmeister Paul Ulshöfer, Gerstetten; Malermeister Franz Woisetschläger, Nattheim; Werkzeugmachermeister Valentin Gotic, Gerstetten-Dettingen; Werkzeugmachermeister Albert Noller, Gerstetten; Schreinermeister Paul Fröhlich, Nattheim-Auernheim; Schreinermeister Robert Heidler, Giengen-Burgberg; Fliesen-,Platten- und Mosaiklegermeister Karl Gentner, Heidenheim; Fliesen-,Platten- und Mosaiklegermeister Christian Hörger, Sontheim und Raumausstattermeister Herman Unseld, Sontheim.