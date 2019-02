Bolheim Halbzeit für das Pfarrerehepaar Kisser

Bolheim / Elena Kretschmer

Daniela und Thorsten Kisser sind nun seit eineinhalb Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde Bolheim tätig. Beide haben sich gut eingelebt und noch viel vor.

Ihre Vision ist es, den Kirchenraum für alle zu öffnen, Hemmschwellen abzubauen und die Gläubigen wieder mündiger zu machen. „Wir stehen nicht oben auf der Kanzel und sagen, was richtig oder falsch ist. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber die Kirche kann Impulse setzen“, sagt Pfarrerin Daniela Kisser bestimmt. Ihr Mann Thorsten sitzt nickend neben ihr und ergänzt: „Kirche ist heute nicht mehr dogmatisch. Es sollte keine Tabuthemen geben und wir sind immer gern als Ansprechpartner da.“ Diese Aussagen spiegeln genau das wider, was die beiden 31-Jährigen mit ihrer Arbeit bei der evangelischen Kirchengemeinde Bolheim bewegen wollen. Dort teilen sie sich seit mittlerweile eineinhalb Jahren die Pfarrstelle.

So gut sie sich dort eingelebt haben und so engagiert die Menschen in Bolheim sind, so schmerzlich trifft es beide dann aber auch, wenn es mal nicht rund läuft. „Wir bekommen regelmäßig negative Kritik, wenn was falsch ankam oder falsch aufgefasst wurde“, sagt Daniela Kisser etwas bedrückt. Doch ihr Ehemann relativiert: „Man muss nicht immer einer Meinung sein und kann trotzdem zusammen Gottesdienst feiern.“

Dass beide aufgeschlossene, durchaus direkte Menschen sind, merkt man ihnen schnell an. Beim Frühstück im „Samocca“ in der Heidenheimer Stadtbibliothek sind sie locker und vergnügt. Das Café haben die Kissers im vergangenen Jahr für sich entdeckt. „Das Flair hier ist einfach toll. Wir würden uns wünschen, es würde im Landkreis noch mehr solcher Einrichtungen geben“, so Daniela Kisser, die während ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) mit mehrfach behinderten Menschen gearbeitet hat. Thorsten Kisser war für sein FSJ in der Obdachlosenhilfe und Suchtnachsorge.

Der Werdegang der Kissers

Allgemein haben sie schon einige Stationen hinter sich gebracht. Beide haben in Tübingen studiert. Sie ist dann für ihr Gemeindepraktikum nach Tansania gereist: „Ich habe dort drei spannende Monate bei einer Pfarrfamilie verbracht.“ Er hat sein Gemeindepraktikum während des arabischen Frühlings in Kairo absolviert. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens während der Seminarwochen zum kirchlichen Vorpraktikum vor zwölf Jahren. Als Vikare, sprich als Pfarrer in der Ausbildung, waren Daniela und Thorsten Kisser im Kirchenbezirk Nagold im Nordschwarzwald stationiert. Und schließlich landeten sie für ihren sogenannten unständigen Dienst, also den Probedienst auf drei Jahre, im September 2017 in Bolheim.

„Wir waren vorher nie in der Region und ich glaube, sie wird oft unterschätzt. Aber die Infrastruktur hier ist super, genauso wie die ärztliche Versorgung und die Anbindung“, sagt Thorsten Kisser. Schade sei nur, dass alle Freunde und Kollegen in andere Richtungen verstreut seien. „Anschluss in unserem Alter finden wir in Bolheim leider eher weniger.“

Durch die dörfliche Struktur sei es auch ein „anderes Miteinander-Arbeiten“, so die Kissers, besonders was Nähe und Distanz angeht. „Wir sind jetzt zum Beispiel schon eine ganze Weile im Chor, aber irgendwie bleibt's beim Sie.“ Doch grundsätzlich seien die Bolheimer durchaus offen. „Es spricht eben auch nicht alles immer jeden an“, so der 31-Jährige. Aber beide versuchen, den Leuten mit immer neuen Ansätzen Kirche wieder näher zu bringen. „Sowas wie ,Orgel rockt' soll einfach eine gute Erfahrung sein und nicht gleich binden“, erklärt seine Frau. Sie wollen nicht nur tun, was erwartet wird.

Auch bei ihrer Obst-Aktion im Sommer, einer Art Tauschbörse, ging es den Kissers darum, die Gemeinde durch den „Obsthandel“ besser zu vernetzen – schließlich war der Überfluss bei der Obsternte heuer groß. Genauso sollte die „Gerüst-Aktion“ die Menschen näher zusammenbringen: „Das Pfarrhaus war eingerüstet und wir haben dann anlässlich des Todestages von Martin Luther King ,I have a Dream’ und ,ErTräumt’ in großen Buchstaben ans Gerüst gehängt.“ Vor dem Haus wurde eine Kiste mit Stofffetzen und Stiften platziert, sodass jeder eigene Wünsche und Träume befestigen konnte. „Daniela hat das dann mit ihren Schülern gemacht und ich mit meinen“, so Thorsten Kisser, dem spontane Aktionen wie diese besonders am Herzen liegen.

Ein vielseitiger Beruf

Das Unterrichten gehört übrigens ebenfalls zum Alltag des Ehepaars, genauso wie die Seelsorge. Sie lehrt an der Grund- und Förderschule in Bolheim, er an einem beruflichen Gymnasium in Heidenheim. Für die Kindergartenkinder gibt es einmal im Monat einen Mini-Gottesdienst. Und auch für Trauerbegleitung, Bestattungen, Trauungen und Taufen sind sie zuständig. Auch hier setzen sie auf Neues: „Wir wollen die Menschen mit allen Sinnen ansprechen.“ So gibt es bei einer Predigt zum Salz der Erde schon mal ein Salzkorn zum Schmecken oder bei meditativen Gottesdiensten einen Tannenzapfen mit Duftölen zum Riechen.

Trotz der vielen kreativen Ideen und Initiativen sind sich die Kissers einig: Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, die Kraft kostet. Diese Anstrengung hat Daniela Kisser sogar am eigenen Leib erfahren: „Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und musste das Tempo rausnehmen.“ Ihre beste Seelsorgerin für schwere Zeiten: Hündin Aleesha, treue Begleiterin der Kissers seit fünf Jahren. Außerdem stärkt beide der Rückhalt ihrer Familien, die allerdings zwei Stunden entfernt leben. „Das sind schon weite Wege“, so Thorsten Kisser, der gerne kocht. Und seine Frau, die gerne näht, ergänzt: „Ja, das fehlt schon. Mal schauen, was nach unserer Zeit in Bolheim kommt.“