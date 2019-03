Königsbronn Gutachterausschüsse: Königsbronn ist für Zusammenlegung

Königsbronn / Gerhard Stock

Der Gemeinderat befürwortet Verhandlungen mit Heidenheim.

Einige Städte und Gemeinden im Kreis Heidenheim haben sich schon von den Vorteilen überzeugen lassen und auch Königsbronn ist dem Vorhaben zugetan: Die angestrebte kreisweite Zusammenlegung der vielen kleinen kommunalen Gutachterausschüsse zentral in der Stadt Heidenheim kommt voran.

Nach Gerstetten, Dischingen, Niederstotzingen, Herbrechtingen und Giengen stimmte hier der Gemeinderat – wenn auch bei drei Gegenstimmen – ebenfalls Verhandlungen mit der Kreisstadt zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses zu. Im März soll dieses Thema auch in Steinheim und Heidenheim selbst auf den Ratstisch kommen.

Hintergrund dieser Konzentrationsbemühungen, so erläuterte dem Gremium Hauptamtsleiter Joachim Ziller, seien zum einen rechtliche Veränderungen und zum andern das Bemühen, statistisch belastbare und aussagekräftige Daten zu bekommen. Von den knapp 1400 Gutachterausschüssen in ganz Deutschland seien allein mehr als 900 in Baden-Württemberg angesiedelt, und zwar auf Ebene der Städte und Gemeinden. Bisher hat also jede Kommune ihren eigenen Gutachterausschuss, entsprechend überschaubar ist der jeweilige Zuständigkeitsbereich und das hier anfallende Material.

In Königsbronn kommen laut Verwaltung derzeit jährlich zwischen 80 und 100 Immobilien-Kaufverträge zustande, für statistisch relevante Auswertung brauche es aber mindestens 1000 Kaufverträge im Jahr. In dieser Beziehung sei also eine gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung nicht möglich. Eine neue Verordnung eröffne nun aber die Möglichkeit, Gutachterausschüsse innerhalb eines Landkreises zusammenzufassen. Da im ganzen Kreis Heidenheim jährlich etwa 1850 Kaufverträge abgeschlossen werden, biete sich eine kreisweite Zusammenarbeit geradezu an. Die Zusammenlegung kleinerer Gutachterausschüsse werde von den kommunalen Verbänden wie Städtetag und Gemeindetag empfohlen.

Kosten werden umgelegt

„Auch wenn ich mich selbst dadurch meines Jobs beraube, kann ich das nur wärmstens befürworten“, so Peter Göttling, einst langjähriger Ortsbaumeister und seit 25 Jahren für die Gemeinde im Königsbronner Gutachterausschuss tätig. Auch hier sei die auf kommunaler Ebene anfallende Datenmenge aufgrund der begrenzten Zahl der Abschlüsse statistisch kaum nutzbar, die Aussagekraft deshalb nur sehr gering.

Seitens der Stadt Heidenheim gab Andrea Nußbaum, die Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, Umwelt und Vermessung, dem Gremium Einblick ins konkrete Gestaltungskonzept für die geplante interkommunale Zusammenarbeit. Die durch die Geschäftsstelle und ihre angemessene personelle Ausstattung entstehenden Kosten sollen je nach Einwohnerzahl auf die beteiligten Gemeinden umgelegt, Überkapazitäten auf jeden Fall vermieden werden.

Alle Details werden in einer Satzung und Geschäftsordnung festgeschrieben und am Ende steht dann, bei anhaltender Zustimmung im weiteren Verfahren, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Ziel ist, dass der zentrale Gutachterausschuss des Kreises Heidenheim zum 1. Januar 2020 seinen Betrieb aufnimmt.