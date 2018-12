Sontheim/Brenz Gratis-W-Lan an der Hermann-Eberhardt-Sporthalle?

Gratis-W-Lan an der Hermann-Eberhardt-Sporthalle?

Sontheim/Brenz / Laura Strahl

In Sontheim soll künftig kostenloses Surfen möglich sein. Mit Hilfe einer EU-Förderung wird ein Hotspot aufgebaut.

„WiFi4EU“ – das klingt zwar sperrig, könnte für manch einen Sontheimer aber schon bald einiges leichter machen. Denn hinter dem Namen verbirgt sich ein Förderprogramm der Europäischen Union (EU): 120 Millionen Euro sollen in die Einrichtung von W-Lan-Hotspots an öffentlichen Orten investiert werden. Konkret bedeutet das, dass die EU die Kosten für die Ausrüstung und Installation des Hotspots für mindestens drei Jahre übernimmt. Die Gemeinde muss im Gegenzug für die Netzanbindung und Instandhaltung sorgen.

Für Bürger kostenlos

Eine gute Idee, fand man in Sontheim, und hatte sich daher um die Aufnahme in das Förderprogramm beworben. Mit Erfolg: Wie es in einer Mitteilung aus dem Sontheimer Rathaus heißt, habe man dieser Tage die Zusage für 15 000 Euro zum Aufbau eines für Bürger kostenlosen W-Lan-Netzes erhalten. Dieses Netz soll nun innerhalb von 18 Monaten eingerichtet werden.

Wo genau? Wie Hauptamtsleiter Martin Hofman auf Nachfrage beschreibt, halte man seitens der Verwaltung den Bereich Sport- und Gemeindehalle inklusive des Vorplatzes für am besten geeignet. „Dort sind vermutlich die meisten Nutzer zu erwarten.“ Je nachdem wie weit man mit den 15 000 Euro komme, sei zudem denkbar, den Bereich bis zur Neu-/Hauptstraße auszuweiten. Entscheiden wird dies aber der Gemeinderat. In einer Sitzung Anfang des kommenden Jahres, soll das Thema auf der Tagesordnung stehen.

13.000 Bewerbungen in Europa

Insgesamt, so weiß man in Sontheim, haben 224 deutsche Städte und Gemeinden einen Zuschussbescheid von der EU erhalten. Vorgelegen haben wohl beinahe 2000 Bewerbungen aus Deutschland. Europaweit seien es 13 000 Städte gewesen. Das Projekt „WiFi4EU“, heißt es weiter, gehe auf eine Initiative von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zurück, der 2016 versprochen habe, dass die wichtigsten Orte jeder europäischen Stadt und jedes europäischen Dorfs bis 2020 mit einem kostenlosen W-Lan-Zugang ausgestattet sein sollen.