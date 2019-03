Die Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich gerne – auch im Falle von Gemeinderatsdiskussionen in Steinheim.

Es liegt wohl in der Natur der Geschichte, dass sie sich gerne wiederholt. Ebenso gerne tut sie das dann auch am selben Ort - beispielsweise im Steinheimer Gemeinderat.

Hier, an dieser Stelle, wurde vor exakt vier Monaten und elf Tagen ein ähnlicher Artikel veröffentlicht. Darin ging es um eine Diskussion in eben jenem Gremium, die sich um die Frage drehte, ob in der zu sanierenden Söhnstetter Kirchstraße einmal Bordsteine aus Granit oder aus Beton verlegt werden sollten.

Es war zu jener Zeit eine umstrittene Frage, eine Glaubensfrage des Straßenbaus. Sie endete mit einem Ergebnis von 13 (Beton) zu neun (Granit).

Einmal so, ein andermal so?

Nun, wie gesagt: Die Geschichte wiederholt sich eben. Am Dienstagabend ging es im Steinheimer Gemeinderat wieder um dieselbe Frage: Granit- oder Betonbordsteine - diesmal für die Mörikestraße in Steinheim. Der Vorschlag der Verwaltung war im Gegensatz zum vergangenen Jahr aber ein anderer: Granit. Robuster, viel schöner, nur etwas teurer.

Der Gesichtsausdruck so manchen Kirchstraßen-Granit-Bordstein-Verfechters sprach beim Vortrag des neuen Ortsbaumeisters Markus Speier Bände: In Söhnstetten hatte die Verwaltung doch Beton gewollt. Und in Steinheim will man jetzt unbedingt Granit. Oder wie? Oder was? Zeit an dieser Stelle für einen kleinen Seitenhieb von Bürgermeister Holger Weise auf seinen Vorgänger Olaf Bernauer: „Das war damals eben noch eine andere Verwaltung.“

Schon klar - aber doch kein anderer Gemeinderat!

Einsatz der Granit-Bordstein-Verfechter: Jeder einzelne, der damals im November schon für Granit gestimmt hatte, durfte sich nun melden und nochmal klarstellen, dass er ja damals im November schon für Granit gestimmt hatte. Danke. Ist notiert.

Wer kommt schon in die Mörikestraße?

Einsatz Beton-Verfechter: Hallo? Keiner? Ah, doch! Da meldete sich am Dienstag doch noch ganz mutig Stefan Kirchknopf (Arbeitnehmerblock) zu Wort - und lieferte das beste aller Argumente gegen den schönen Granit und für den günstigen Beton: „Wir reden doch hier von der Mörikestraße. Wer kommt schon in die Mörikestraße?“ Chapeau. Charmant. Irgendwie.

Die Argumente waren ausgetauscht, die Meinungen (erneut) kundgetan, die Verhältnisse so gut es eben ging klargestellt. Zeit für die Abstimmung. Und siehe da: Alle, bis auf zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme, stimmten plötzlich doch für Granit.

Nun, die Geschichte an sich mag sich wiederholen. Abstimmungsverhältnisse in unseren Gemeinderäten sind aber manchmal so wechselhaft wie das Wetter - oder eben wie ein Verwaltungsvorschlag.

Alles andere wäre ja auch irgendwie langweilig.