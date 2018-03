Kreis Heidenheim Giengen und Niederstotzingen starten mit neuen Angeboten

Kreis Heidenheim / hz

Giengen und Niederstotzingen werben gemeinsam für ihre Attraktionen, ab Sonntag, 1. April, hat alles geöffnet.

In Hürben ist es die Charlottenhöhle und die Höhlenerlebniswelt, in Giengen das Steiff-Museum, in Niederstotzingen der Archäopark: Bald sollen wieder Touristen in Giengen und Niederstotzingen einströmen, deshalb haben sich Giengens Oberbürgermeister Dieter Henle und Niederstotzingens Bürgermeister Marcus Bremer im Vorfeld der neuen Saison Gedanken gemacht, wie sie ihre Freizeitangebote besser bewerben können.

Das Ergebnis ist ein Kooperationsprojekt der beiden Städte unter dem Titel „Erlebnis hoch drei“, für das ein gemeinsamer Flyer entworfen worden ist.

Sechs Ausflugsziele kombiniert

Berücksichtigt sind darin die ganzjährig geöffneten Attraktionen, zu denen das Steiff-Museum, das Jakobswegle, die Ruine Kaltenburg und die alte Mühle in Burgberg zählen, sowie die saisonal geöffneten Besuchermagneten Charlottenhöhle mit Höhlenerlebniswelt und der Archäopark. „Erlebnis hoch drei“ heißt das Angebot deshalb, weil es für die drei wichtigsten Ausflugsziele, das Steiff-Museum, die Charlottenhöhle und den Archäopark, einen Preisnachlass und Spar-Coupons geben soll. Der Flyer soll bei verschiedenen Veranstaltungen, über Auslagestellen im Landkreis und auf touristischen Messen verteilt werden.

Am Sonntag, 1. April, starten die Charlottenhöhle und die gesamte Höhlenerlebniswelt ebenso wie der Archäopark wieder in die Saison. Über den Winter war die Tropfsteinhöhle wegen des Winterschlafs der Fledermäuse geschlossen. Renoviert und multimedial aufbereitet zeigt sich die Station „Höhlenforschung“. Mit Saisonstart werden auch wieder Erlebnisführungen angeboten.

Die Öffnungszeiten sowie Termine der Erlebnisführungen stehen online unter www.hoehlenerlebniswelt.de und www.archaeopark-vogelherd.de