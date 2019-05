Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der Gemeinderatswahl? Die wichtigsten Veränderungen in den Kommunen des Landkreises auf einen Blick.

Das sicherlich Erfreulichste vorneweg: In allen Kreisgemeinden gingen am Sonntag noch einmal mehr Wähler in die Wahllokale, um ihre künftigen Gemeinderäte zu wählen, als 2014.

Das allerdings war‘s dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Während sich in den einen Gemeinden an der Farbenvielfalt des Gremiums recht wenig geändert hat, sind in anderen Kommunen neue Fraktionen zu den bisherigen hinzugekommen. Viele bekannte, allerdings auch einige neue Gesichter, wird es beispielsweise in Steinheim geben: Die Grünen haben es mit zwei Sitzen ins Gremium geschafft und werden von Dr. Mechthild Freist-Dorr und Philipp Malischke vertreten. Die mit Abstand meisten Sitze, und das ist wiederum keine Überraschung, hat die Freie Wählervereinigung bekommen: Sie stellen 50 Prozent des gesamten Gremiums. Dabei mischen sich altgediente und erfahrene Gemeinderäte mit neuen Mitgliedern. Ordentlich verloren hat der Arbeitnehmerblock, der künftig nur noch mit drei anstatt sechs Sitzen dabei sein wird.

Mit der ÖDP/UB und der FDP werden in Gerstetten ebenfalls zwei zusätzliche Fraktionen am Ratstisch Platz nehmen. Während Letztere zum ersten Mal angetreten ist, ist die ÖDP kein Neuling. Zwischen 2009 und 2014 war sie bereits mit drei Sitzen im Gremium vertreten gewesen, 2014 war die Partei nicht angetreten. Die FWV büßt fünf Prozent der Stimmen ein, sie bleibt jedoch weiterhin stärkste Fraktion mit zwölf Sitzen, gefolgt von den Grünen, die ihr Wahlergebnis im Vergleich zu 2014 leicht um 1,1 Prozent verbessern konnten. Die CDU erhält 4,4 Prozent weniger Stimmen und verliert einen Sitz. Einen Sitz büßt auch die KWG ein und verzeichnet ein Minus von zwei Prozent.

Prozentual gesehen gab es beim vorläufigen Wahlergebnis in Niederstotzingen keine großen Veränderungen für die drei Gemeinderatsfraktionen gegenüber der Wahl von 2014. Leichte Einbußen von zwei Prozent musste der CDU-Wählerblock verzeichnen, die als Zuwachs an die BWI gingen. Bemerkenswert ist im Vergleich zum Landestrend, dass die SPD wie vor fünf Jahren erneut auf 25,2 Prozent der Stimmen kam. Sitzmäßig gesehen verliert die Fraktion aber dennoch einen Platz im Gremium und kommt jetzt nur noch auf vier Stadträte.

In Dischingen hat nach dem vorläufigen Ergebnis die ÖDP ihre beiden Sitze im Kommunalparlament behauptet – einen davon als Ausgleichssitz. Der Freie Wählerblock hat gegenüber 2014 einen Sitz gutgemacht und kommt auf zehn Mandate, die CDU hat einen Sitz verloren. Einen größeren Wechsel gibt es hier dennoch: Der Gemeinderat hat zwar weiterhin 19 Mitglieder, doch acht von ihnen sind neu im Gremium.

Der Landestrend spiegelt sich auch in Sontheim/Brenz: Die CDU hat im Vergleich zur Vorwahl eingebüßt. Statt 16,5 Prozent erhielten die Christdemokraten nur noch 10,5 Prozent der Wählerstimmen – aus drei Sitzen werden zwei. Diese sechs Prozentpunkte der CDU finden sich nun bei den beiden anderen Fraktionen, der Freien Wählervereinigung und der SPD, wieder. Erstere hat um 2,5 Prozentpunkte auf 52,4 Prozent zugelegt, Letztere um 3,4 Prozentpunkte auf 37 Prozent. Der Anteil der Frauen bleibt gleich: Es sind weiterhin sechs.

Bei der Wahlbeteiligung ist Sontheim ebenfalls keine Ausnahme: Die Wahlbeteiligung ist von 57,9 Prozent auf 64,2 Prozent gestiegen. Wie Hauptamtsleiter Martin Hofman berichtet, hat auch der Anteil an Briefwählern zugenommen. Rund 800 der 2807 Wähler stimmten per Briefwahl ab. Ein Rekordwert.

Keine Veränderungen bei der Anzahl der Sitze gab es in Nattheim: Wie schon 2014 hat die BWV/CDU weiterhin elf Sitze im Gemeinderat inne und auch SPD und Unabhängige sind weiterhin mit sieben Sitzen vertreten. Selbiges gilt für Hermaringen, wo die neu gegründete Bürgerliste wie bei der letzten Kommunalwahl zwölf Räte stellt.

Die großen Gewinner in Königsbronn sind der UWB und die Grünen. Während erstere Fraktion bei der Wahl jedoch einen zusätzlichen Sitz gutmachen konnte und nun mit sechs Räten im Gemeinderat vertreten ist, verbleiben die Grünen trotz 4,5 Prozent mehr Stimmen als 2014 bei drei Sitzen im Gremium.