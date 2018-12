Königsbronn Gewebegebiet: Relativ neue, aber kaputte Straße wird saniert

Königsbronn / Gerhard Stock

Auf mindestens 250 000 Euro wurde die Sanierung des stark gerissenen Belags im Interkommunalen Gewerbegebiet Königsbronn-Oberkochen veranschlagt.

Sie ist mit rund 15 Jahren noch relativ jung und sieht trotzdem stellenweise schon richtig alt aus: die Rudolf-Eber-Straße im Interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) zwischen Königsbronn und Oberkochen. Kaum aufgebracht machte der Belag der auch durch Schwerverkehr stark in Anspruch genommenen Straße schon bald durch Rissbildung unangenehm auf sich aufmerksam.

Ein vom Zweckverband IKG eingeholtes Gutachten stellte fest, die Ursache liege darin, dass Tragschicht und Deckschicht nicht so miteinander verbunden sind, wie sie es eigentlich sollten.

Im Streit mit der Baufirma half das dem Verband aber nicht wirklich weiter, da der Mangel nicht zweifelsfrei diagnostiziert und dessen Verursachung eindeutig zugeordnet wurde. Das damalige Gutachten taugte also nicht dazu, um die Schuldfrage zu klären und vor Gericht zu ziehen. So blieb die Straße so schlecht wie sie ist und auch die fünf Jahre Gewährleistungsfrist sind längst ergebnislos verstrichen, da die Baufirma einen Anspruch auf Gewährleistung nicht anerkannte.

Um diese unrühmliche Altlast nunmehr in absehbarer Zeit aus der Welt zu schaffen, nahm der Zweckverband IKG in seiner jüngsten Sitzung, die im Rathaus Königsbronn unter Vorsitz des Königsbronner Bürgermeisters Michael Stütz stattfand, einen neuen Anlauf.

Mit einem Ansatz in Höhe von stolzen 250.000 Euro dominiert die Sanierung der Rudolf-Eber-Straße den Haushaltsplan für 2019, den die Verbandsversammlung wie von Verbandsrechner Dieter Cimander vorgeschlagen beschloss. Bereits 2017 war Geld für die Sanierung eingeplant gewesen, doch kam die Sanierung wegen verbandsinterner Probleme nicht in die Gänge.

Neues Gutachten in Arbeit

Weiterführende Untersuchungen ergaben dann heuer, dass die Sanierung der Straße teurer werden wird, als ursprünglich geplant. Weshalb man die Kosten vorsichtshalber mal weit über die bisher gehandelten 160000 Euro hinaus anhob und auf eine Viertelmillion taxierte. Wie genau man straßenbautechnisch am sinnnvollsten vorgehen wird, hängt davon ab, was ein aktuell noch in Arbeit befindliches neues Gutachten ergibt.

„Wir hielten es für geboten, die Sachlage nochmal genau prüfen zu lassen“, begründete Königsbronns Ortsbaumeister Jörg Bielke, warum sich bisher nichts in Sachen Sanierung getan hat. Mit dem Ergebnis des Gutachtens, das von einem Aalener Prüfinstitut und Planer Kolb erstellt werde, rechne man bis spätestens Februar. Nach Festlegung des weiteren Vorgehens durch die Verbandsversammlung könne man anschließend die Arbeiten ausschreiben.

Allerdings sei dann erfahrungsgemäß frühjahrsbedingt mit unverhältnismäßig teuren Angeboten der Baufirmen zu rechnen. Mit Blick auf akzeptable Kosten sei es wohl vernünftiger, mit der Ausschreibung eventuell noch bis zum Herbst 2019 zu warten. Dieser Auffassung schloss man sich in der Ratsrunde an und empfahl zudem, die Zeit nun für eine sehr sorgfältige und rundum belastbare Untersuchung zu nutzen.

Traub: Es war nichts nachweisbar

Dass sich die Frage von Wolfgang Lutz, ob die Baufirma damals nicht sachgerecht gearbeitet habe, nicht gerichtsfest habe klären lassen, machte Oberkochens Bürgermeister Peter Traub nochmal deutlich. „Das Gutachten traf hierzu keine eindeutigen Aussagen, so dass wir dem Unternehmen nichts nachweisen konnten“, erinnerte er sich als damaliger Verbandsvorsitzender. Irgendetwas müsse aber schief gelaufen sein, wie man vor Ort unschwer auch als Laie erkennen könne. Der Belag sehe stellenweise erschreckend schlecht aus. Leider sei zudem Fakt, dass der Zweckverband auf dem Schaden sitzen bleibt. Dafür muss auch die Stadt Oberkochen „bluten“, denn vereinbarungsgemäß trägt sie die Hälfte der geschätzten Baukosten, da die Rudolf-Eber-Straße auch als Zufahrt für das Gewerbegebiet Oberkochen (SMT) genutzt wird.

Auf jeden Fall, so Traub weiter, sei es richtig gewesen, jetzt nicht auf die Schnelle über die Risse „drüber zu tünchen“, nur damit irgendwas gemacht wurde, sondern dass sich die Fachleute nochmals intensiv mit der unerfreulichen Angelegenheit befassen.

Einziger, wenn auch schwacher Trost für die Kostenträger: Es könnte noch schlimmer sein. Die Rudolf-Eber-Straße, so Jörg Bielke, sei nicht auf ihrer Gesamtfläche von Rissen im Belag geprägt, sondern nur in Teilbereichen. „Bei uns in Königsbronn müssen die Straßen mindestens 100 Jahre halten“, warf nicht ganz ernst gemeint abschließend Königsbronns Bürgermeister Michael Stütz noch ein.

Mehr Geld auch für die Gestaltung des Kreisels

Mit 20 000 Euro bisher relativ knapp kalkuliert, hebt der Zweckverband den Planansatz für die Gestaltung des Kreisels am Interkommunalen Gewerbegebiet Oberkochen-Königsbronn im jüngst beschlossenen Etat 2019 auf nunmehr 30 000 Euro an. Realisiert werden soll diese öffentlich noch nicht näher erläuterte Kreiselgestaltung im kommenden Frühjahr.

Die Finanzierung dafür trägt zu einem Viertel die Stadt Oberkochen wegen des hier ebenfalls angebundenen Gewerbegebiets Oberkochen Süd II. Den Rest steuern die zwei Verbandsgemeinden je zur Hälfte (11 250 Euro) als Umlage bei.

Zugestimmt wurde in der jüngsten Sitzung neben dem Etat 2019 und der Jahresrechnung 2017 auch einem Bauvorhaben der Carl-Zeiss-Grundstücks GmbH & Co.KG. In Modulform gestaltete Bürocontainer dürfen demnach an der Rudolf-Eber-Straße 2 aufgestellt werden. Da deren Nutzung laut Bauantrag auf zwei Jahre begrenzt ist und alle am Standort vorhandenen Flachdächer bereits zu 85 Prozent begrünt sind, bestand der Verband nicht auf eigentlich vorgeschriebener Dachbegrünung des ausladenden Containerkomplexes. Zugestimmt wurde außerdem der Abweichung von der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe um drei Meter.

Die Bücher des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet sind in Ordnung. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Unterlagen für die Haushaltsjahre 2011 bis 2016 unter die Lupe genommen und laut Verbandsrechner Dieter Cimander „nichts wesentliches“ zu beanstanden gehabt.