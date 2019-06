Der Stettener Gesangverein Frohsinn nahm am sechsten Internationalen Treffen in Kirchberg/Tirol teil.

Viele Chöre aus Österreich, Deutschland und der Schweiz präsentierten sich bei dem Gesangvereinstreffen und auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Höhepunkte des ersten Tages waren der feierliche Brixentaler Antlassritt und die gemeinsame Begrüßung auf dem Dorfplatz in Kirchberg, bei der alle Chöre, inmitten eines schönen Bergpanoramas, zusammen „La Montanara“ sangen.

Am nächsten Tag stand eine geführte Bergwanderung auf dem Programm. Auf der Gauxer-Alm wurde gegrillt und weil noch ein anderer Gesangverein da war, stimmte man einige Lieder an. Am Abend fand in drei Kirchen die „Nacht der Chöre“ statt und die Stettener genossen ein tolles Konzert.

Den Gottesdienst am Samstagmorgen umrahmte ein Chor aus der Schweiz, bevor der Gesangverein aus dem Kreis Heidenheim seinen offiziellen Auftritt hatte: Mit sieben Liedern zeigte man einen Querschnitt durch das Repertoire, was sehr gut ankam. Auch die fünf mitgefahrenen Kinder vom Stettener Kinderchor traten auf und begeisterten das Publikum.

Am Tag der Heimreise stand noch ein Besuch im Markus-Wasmeier-Freilichtmuseum in Schliersee auf dem Programm.