Gerstetten Gesangsverein sucht weiterhin Mitglieder

Gerstetten / Elisabet Ablasser

26 Aktive zählt aktuell der Chor des Gesangvereins, bei dem von einem erfolgreichen Jahr die Rede war.

Vorsitzender Thomas Noack ging auf die Erfolge im Jahr 2017 ein und nannte als Höhepunkt die Aufnahmen für die CD „The Best of Nota Bene“. Unter den Auftritten im vorigen Jahr wurde jener in der Zeltkirche hervorgehoben. Auch beim Kreismusikfest zogen die Sänger von „Nota bene“ im Festumzug durch Gerstetten. Dirigentin Kirstin Geisler bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft und „ihrem“ Chor.

Schriftführer Manfred Scharte berichtete aus der Statistik. Von den 127 Mitgliedern seien 26 Aktive. Der Chorprobenbesuch sei insgesamt gestiegen. Es sei aber weiter wichtig, neue Mitglieder zu gewinnen und Ideen zu generieren. Kassenwartin Tanja Banzhaf stellte die Bilanz als ausgeglichen dar.

Geschenke für regelmäßige Teilnahme

Der Dirigentin wurde für ihre Arbeit mit Blumenstrauß gedankt. Geschenke gab es außerdem für diejenigen, die höchstens dreimal bei den Proben gefehlt haben. Dies waren Tina Grüninger, Sabine Hauff, Marion Mordhorst, Tanja Banzhaf, Ramona Rehm, Hanna Kollek und Silvia Schleicher sowie Willi Langhans und Manfred Kociorski.

Unter Punkt Verschiedenes ließ Willi Langhans geheim über den Antrag zur Renovierung der Vereinsfahnen abstimmen. Beschlossen wurde, dass sie bleiben soll, wie sie ist.

„Nota bene“ hat auch im laufenden Jahr viel vor. Für das Konzert am 8. Juli sind etwa Probenwochenenden anberaumt. Bedauert wurde die Absage der Einladung nach Ungarn im September: Der Chor hatte sich schon richtig auf die Begegnung mit den Freunden aus der Partnerstadt Werischwar gefreut.