Das Pflegezentrum in der Goethestraße soll um 25 Plätze erweitert werden. Zudem sind Pflegemietwohnungen geplant.

100 stationäre Pflegeplätze sollte es in der Gemeinde geben. Nachzulesen im Pflegeplan des Landkreises. Vorhanden sind laut Personalamtsleiter Markus Röhrer derzeit nur 70. Darin eingerechnet die Plätze im privaten Pflegehaus in der Lenaustraße, das kürzlich Insolvenz angemeldet hat (wir berichteten). Für die Gemeinde ist jedenfalls klar: Neue Unterbringungsmöglichkeiten müssen schnellstmöglich geschaffen werden. „Unser Ziel ist, dass der Pflegebedarf langfristig gesichert und erweitert wird“, so Röhrer. „Aber als Gemeinde sind wir nicht in der Lage massiv zu investieren.“

Schon länger ist man daher im Gespräch mit der evangelischen Heimstiftung, die das Pflegezentrum in der Goethestraße betreibt. Der Plan: Das Gebäude samt Grundstück soll an die Heimstiftung verkauft werden. Diese würde das Pflegezentrum dann auf eigene Kosten weiterführen – und erweitern. „Wir sind uns mündlich einig, aber die dazu notwendigen Beschlüsse müssen in den nächsten Gemeinderatssitzungen getroffen werden“, so Röhrer. Im ersten Schritt soll die stationäre Pflege um 25 Plätze erweitert werden. Im zweiten Schritt sollen dann noch zehn bis 20 Pflegemietwohnungen gebaut werden. „Wo genau das geschehen wird, ist noch nicht klar“, sagt Röhrer. „Aber auf dem Grundstück rund um das bestehende Heim ist noch ausreichend Fläche dafür vorhanden.“ Einen konkreten Zeitplan für das Projekt gibt es noch nicht. Für den Baubeginn seien jedoch die nächsten ein bis zwei Jahre anvisiert.