Gerstetten „Vi4er“: 20 Jahre Bandgeschichte in Ton, Bild und Text

Gerstetten / Joelle Reimer

Die Band „Vi4er“ aus Gerstetten macht seit 20 Jahren zusammen Musik. Am 29. Dezember präsentiert sie ihr künstlerisches Schaffen in dem Gesamtkunstwerk „Opus Magnum“.

Eine neue CD? Ja, die wird es geben, sagt Jogi Mack, nickt – und verneint die Aussage im selben Atemzug wieder: „Eigentlich ist es mehr als das. Es ist ein Gesamtkunstwerk.“ Ein Kunstwerk, das 20 Jahre Bandgeschichte in Ton, Bild, Text, Kunst und Video vereint – die Gerstetter Band „Vi4er“ in all ihren Facetten, sozusagen. Deshalb wird es auch weder eine reine CD-Veröffentlichung, noch ein Konzert im klassischen Sinn geben; vielmehr soll das gesamte Schaffen der Bandmitglieder und aller Beteiligter am 29.Dezember um 20 Uhr im Lokschuppen präsentiert werden.

Alle Beteiligten, das sind weit mehr als die drei Musiker Jogi Mack, Kay-Peter Thierer und Hermann Bangert. Zumal die „Vi4er“ mit ihrem passiven Mitglied Frank Zimmermann ja eigentlich auch zu viert sind, aber das ist eine andere Geschichte (siehe Infokasten). Also zurück zum Ursprung der Idee – zurück zu „Opus Magnum“, dem bislang größten Werk der Musiker.

Ein treffender Titel, drückt er doch die lange Vorbereitungszeit genauso aus wie die Verschmelzung verschiedener Künste, die darin Eingang gefunden haben. Fast schon alchimistisch muten auch Flyer und Plakat an – die Vorlage: ein goldener Stein in einem Gebirgsbach. Jogi Mack schmunzelt. „Der Eindruck der Verschmelzung war die Grundidee“, sagt er. Diese entstand auf rund 1250 Meter über dem Meeresspiegel: In der Butzhütte im österreichischen Paznauntal, wie Bangert erklärt, hätten sie im Mai 2017 einen kreativen Prozess in Gang gesetzt und nun nach fast zwei Jahren vollendet.

„Wir waren dort nicht nur als Band, sondern hatten Unterstützung von vielen weiteren Künstlern“, sagt Kay-Peter Thierer. Damit meint er zum Beispiel den bildenden Künstler Volker Schmitt aus Heidenheim, Profifotograf Florian Thierer (Berlin) und Tonkünstler Christian Vaida (Heidenheim). Sie ergründeten das Wesen der Musik – ihrer Musik – und ihrer jahrelangen Zusammenarbeit. Vier Tage bzw. auch Nächte arbeiteten sie dort, machten Tonaufnahmen, entwarfen Gemälde, fotografierten, filmten, gestalteten – damit am Ende alles wie aus einem Guss wirkt. „Wir hatten unheimlich viel Spaß und haben unheimlich viel diskutiert. Es war ein spannender Prozess, den wir hinterher alle erst einmal verarbeiten mussten“, sagt Mack.

Ein Prozess, in dem sie ihre musikalischen Anfänge, vor allem aber die vergangenen zehn Jahre im Fokus hatten und gemeinsam mit den beteiligten Künstlern ein Werk geschaffen haben, das den Betrachter auf 100 Seiten und mit reichlich Goldverzierung sowohl mit Bildern als auch mit Worten dazu einlädt, die Band „Vi4er“ und ihren Schaffensweg Revue passieren zu lassen. Der wohl wichtigste Bestandteil dabei: Die Live-Aufnahmen, die auf der Butzhütte entstanden sind. „Das Buch gibt es nicht ohne die CD, die CD wiederum nicht ohne das Buch. Das ist alles eins“, erklärt Mack – und auch, dass es von diesem Bild-Wort-Musik-Kunstwerk lediglich 500 Exemplare geben wird.

„Wir haben zwei Jahre daran gearbeitet, haben gestritten, uns zusammengerauft, alles da rein gesteckt – so etwas wird es nicht nochmal geben. Es ist ein sehr persönliches Werk“, sagt Mack, der auch verrät, dass sie sich gefreut hätten wie kleine Kinder, als sie es endlich in ihren Händen hielten.

Am Samstag, 29.Dezember, stellen sie ab 20 Uhr Teile davon im Lokschuppen in Heidenheim vor. Die beteiligten Künstler werden vor Ort sein, es werden Leinwände und Skulpturen aufgebaut sein, es gibt Video-Ausschnitte, CD-Hörproben und – natürlich – Live-Musik. „Danach ist dieser Abschnitt für uns abgeschlossen. Im nächsten Jahr wollen wir uns ganz auf neue Songs konzentrieren“, sagt Mack. Und, mit einem Sprung von der Retrospektive zu künftigen Perspektiven, vielleicht sogar den Landkreis verlassen – die Schweiz und Österreich, aber auch Hamburg oder die bayerische Nachbarschaft stehen als Ideen für mögliche Auftritte im Raum.

Karten für die Veranstaltung „Opus Magnum“ gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung. Dort kann man ab sofort auch Gutscheine erwerben, die ab dem 31. Dezember gegen das Buch samt CD und DVD eingelöst werden können.

Die Band „Vi4er“: Wer ist wer - und sind sie nun zu dritt oder zu viert?

Angefangen hat alles mit einer Gerstetter Band namens „Köck Spezial“ - mit damals noch fünf Musikern. Nachdem jedoch Stefan Köck die Band verließ, nannten sich die übrigen Musiker schlicht „Vi4er“. Der Name blieb auch dann, als ein weiteres Bandmitglied die Band verließ und sie nur noch zu Dritt unterwegs waren: Jogi Mack, Hermann Bangert und Kay-Peter Thierer.

Dennoch zählt die Band, die ihren Proberaum in Gerstetten hat, inzwischen wieder vier Mitglieder: „Wir sind die einzige Band mit einem passiven Mitglied“, sagt Jogi Mack über Frank Zimmermann, der sich um alles Organisatorische, um Werbemittel und Termine kümmert. Zusammengefunden haben die Musiker nicht über die Musik, sondern über ihre bereits lange bestehende Freundschaft.

Bei „Köck Spezial“ stand der Deutsch-Rock im Vordergrund. „Independent-Crossover-Style“, nennt Mack es. Man habe viel Zeit im Proberaum und wenig auf der Bühne verbracht. Als „Vi4er“ spielten sie den FCH-Song zum Aufstieg in die 3. Liga und konzentrierten sich seither auf eigene Kompositionen und Arrangements. Im Fokus steht Rock, der akustisch interpretiert wird.

Jogi Mack (rechts) hat sich als Autodidakt mit Lehrbüchern in früher Jugend Gitarre und Bass beigebracht. Er spielt die Rhythmusgitarren und ist Sänger der Band.

Hermann Bangert (links) hat sowohl klassische Gitarre als auch E-Gitarre gelernt. Die Heidenheimer Legende Willi Geyer war sein Mentor. Vom Klassik-Duo bis zur Hardcore-Band ist in seiner Vita alles vertreten.

Kay-Peter Thierer (Mitte) spielt das ungewöhnlichste Instrumentarium. Als ausgebildeter Schlagzeuger und ehemaliges „Vibraslap“-Mitglied, hat er sich aus einer Cajon ein originelles Holzschlagzeug mit Percussioneinschlag gebaut. Außerdem übernimmt er die zweite Stimme.