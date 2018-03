Königsbronn Georg-Elser-Schule erstrahlt in neuem Glanz

Königsbronn / Gerhard Stock

Zwölf Monate hat die Generalsanierung gedauert und 4,3 Millionen Euro gekostet. Das Ergebnis konnten sich Interessierte am Freitag ansehen.

Ein hartes Jahr mit viel Lärm, Dreck und Improvisation an allen Ecken und Enden war zu überstehen, doch nun ist es geschafft und jeglicher Aufwand hat sich gelohnt: Die generalsanierte Georg-Elser-Schule ist jetzt auch baulich und technisch wieder auf der Höhe der Zeit und bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet.

In dieser rundum positiven Einschätzung waren sich am Freitagabend alle Redner einig, die anlässlich der Einweihungsfeier in der Aula vor einer großen Festgemeinde das Wort ergriffen. Dass als Krönung des gelungenen Werkes ein Elser-Markenzeichen als „Kunst am Bau“ auf der großen Außen-Freifläche über dem Eingangsbereich noch fehlt, tat dem hervorragenden Eindruck keinen Abbruch.

Von Ausstellung bis Rundgang

Mit einem „Tag der offenen Tür“ hatte die Schule schon am Nachmittag Einblick in ihr neu gestaltetes Reich gegeben. Eine Ausstellung präsentierte die Ergebnisse der Projekttage zum Thema „Aus Alt mach Neu“, in allen Fachbereichen wurde Programm geboten und Sechstklässler bewirteten die Gäste. Gerne in Anspruch nahmen die Besucher die in Gruppen geführten Rundgänge. Dabei erwiesen sich die Schülerinnen Alina Kerwin, Amelie Bäuerle, Leonie Braun, Lea Minihofer, Mia Kiener und Sofie Czichon sowie Felix Schäble als ebenso kundige wie versierte Fremdenführer.

So führte die aufschlussreiche Tour vom „Raum der Stille“ durch Klassenzimmer und Fachräume – allesamt hell und freundlich gestaltet und umfassend ausgestattet – und ließ auch Technikräume, Rektorat, Sekretariat, Innenhof und Lernatelier nicht aus. Die beiden ehemaligen Schulleiter Kurt Schmieg (1983 bis 1988) und Helmut Breimesser (1988 bis 2010) erkannten ihre frühere Wirkungsstätte zum Teil kaum wieder.

Aktuelle Medientechnik wie Dokumentenkamera (bisher Tageslichtprojektor), aber auch 20 komplett neue Computer-Plätze und diverse Laptops sowie der nun sehr einladend wirkende Schulhof und das noch der Ausführung harrende Vorhaben Schulgarten im Außenbereich hinterließen bei den Gästen nachhaltigen Eindruck.

Entspannt ließ sich die bunte Festgemeinde sodann vom Schulchor mit der Uraufführung des Schulliedes auf den offiziellen Teil der Einweihung einstimmen. „G-E-S, die lässt sich sehen“ und „Zukunft, das sind wir“ - zwei selbstbewusste, musikalisch hervorgehobene Feststellungen, die von den Festrednern nur bestätigt werden konnten.

Sanierung in nur zwölf Monaten

Bürgermeister Michael Stütz konstatierte zufrieden, mit der Schulsanierung habe die Gemeinde eine weitere große Aufgabe bewältigt. Reichlich Vorarbeit und unzählige Besprechungen seien notwendig gewesen, bis es dann im Januar 2017 endlich losgehen konnte mit der Sanierung.

Bei einem Kostenaufwand von insgesamt 4,3 Millionen Euro verblieb der Gemeinde ein Eigenanteil von „nur“ 2,2 Millionen. Einem flexiblen Sachbearbeiter beim Regierungspräsidium Stuttgart habe man reichlich Fachförderung zu verdanken, während der Zuschuss aus dem Ausgleichsstock deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Mit der nun gestemmten Schulsanierung habe die Gemeinde seit 2002 insgesamt rund 7,5 Millionen Euro allein in die Georg-Elser-Schule gesteckt. Doch sei dies, ebenso wie die Ausgaben für die Kindergärten, in die Kinder und somit bestens investiertes Geld. Für die „Kunst am Bau“ stehe die Gemeinde in Kontakt mit einem Künstler in Berlin, der demnächst vor Ort erwartet werde. Komme die erhoffte „bezahlbare Vereinbarung“ nicht zustande, sei man bereits mit einem Plan B gewappnet.

Architekt Stephan Wittmann ging mit einer Vorher-Nachher-Bilderschau ausführlich auf die Sanierung des Bauwerks ein. Diese sei in Teilen „exorbitant schwierig“ gewesen und habe ihn auch persönlich vor eine bisher nicht gekannte Herausforderung gestellt. Dank hervorragender Firmen habe man die Sanierung dennoch in der rekordverdächtigen Zeit von nur zwölf Monaten geschafft und damit eine super Leistung vollbracht.

Sonderlob und Applaus gab es für Hausmeister Bernd Marquardt und Ortsbaumeister Jörg Bielke, denen als engagierte Aktivposten keine Aufgabe zuviel war. Als Geschenk überreichte Wittmann 1000 Euro für den Schulgarten.

Landesweit einzigartig

Lebhaften Einblick in die einjährige Ausnahmesituation Umbau gab Rektorin Karin Waluga: Unerwartet verschlossene Türen, nicht passierbare Strecken, ständiger Lärm, Dreck und Notbehelfe aller Art gehörten zum Tagesgeschäft. Ihr Fazit dennoch: „Alle Mühe war es wert. Es ist richtig, richtig toll geworden“. Vor der Zukunft müsse der Schule nun nicht mehr bange sein, nicht nur wegen vier zusätzlichen Differenzierungsräumen, einer im Schulbezirk oder gar landesweit einzigartigen medientechnischen Ausstattung und einem kompetenten IT- Fachmann namens Tobias Ramsayer. Für aktives Unterrichtserlebnis sei nun rundum gesorgt, als nächstes angehen wolle man das Thema elektronische Tagebücher.