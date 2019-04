Themen in diesem Artikel Wir lesen

Die Grundschüler der Königsbronner Georg-Elser-Schule freuen sich, dass die „Wir lesen“-Leseecke erhalten bleibt.

An der Königsbronner Georg-Elser-Schule wurde Lesepate Markus Maier von einem riesigen Empfangskomitee begrüßt: Die Klassen 1 bis 4 standen bereit, um sich beim Geschäftsführer der Firma C.F. Maier zu bedanken. Schließlich übernimmt er nun ein Jahr die Kosten für die HZ, sodass sich die Schüler täglich informieren können. Bequem machen können es sich die Kinder dabei in ihrer Leseecke – also auf Sitzsäcken, die Martin Wilhelm, Geschäftsführer der Heidenheimer Zeitung, gesponsert hat.