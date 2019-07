Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Weil er auf dem Stimmzettel zwei Berufsbezeichnungen vermisste, focht Gemeinderatskandidat Robert Dorr die Wahl an. Sein Einspruch wurde nun abgelehnt. Allerdings kann Dorr gegen die Entscheidung klagen.

Die Kommunalaufsicht am Landratsamt Heidenheim hat den Einspruch des Steinheimer Gemeinderatskandidaten Robert Dorr (Grüne und Unabhängige) abgewiesen. Der hatte die Kommunalwahl angefochten, weil auf dem Stimmzettel hinter seinem Namen lediglich die Berufsbezeichnung Rechtsanwalt aufgeführt war, nicht aber Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften durch die Gemeinde sei nicht zu erkennen gewesen, heißt es jetzt in der Begründung, die das Landratsamt Anfang der Woche an Dorr verschickt hat. Die Gemeinde habe auf die Richtigkeit des eingereichten Wahlvorschlags vertrauen können – und damit darauf, dass die Bezeichnung Rechtsanwalt korrekt ist.

Es fehlt an Erheblichkeit

Der Fehler könne allenfalls bei der Vertrauensperson des Wahlvorschlags der Grünen und Unabhängigen liegen. Dies aber könne „nicht dazu führen, dass zu Lasten der Allgemeinheit eine Wahl für ungültig erklärt würde und erneut Wahlen durchzuführen wären“. Außerdem, so heißt es in der Begründung weiter, fehle es an Erheblichkeit: Selbst im Falle einer Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften sei nicht von einer Beeinflussung des Wahlergebnisses auszugehen.

Klage möglich, Dorr nicht zu erreichen

Hat sich der Fall damit also erledigt? Eine endgültige Antwort auf diese Frage steht noch aus. Denn: Dorr könnte am Verwaltungsgericht innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids Klage gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht einreichen. Ob Dorr, der als Rechtsanwalt in Stuttgart tätig ist, diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wird oder nicht, ist unbekannt. Seit Bekanntwerden des abgelehnten Einspruchs war er für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

