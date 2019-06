Hans Honold und Klaus Nicoletti kehren dem Gemeinderat nach 35 bzw. 30 Jahren den Rücken. Was ist den beiden Kommunalpolitikern besonders in Erinnerung geblieben? Zeit für eine Rückschau.

Wenn in einigen Wochen der neu gewählte Gemeinderat am runden Tisch des Sontheimer Rathauses Platz nimmt, werden Hans Honold (66) und Klaus Nicoletti (64) nicht mehr dabei sein. Nach Jahrzehnten im Amt werden die Kommunalpolitiker, die beide viele Jahre auch Vize-Bürgermeister gewesen sind, Ruheständler sein. Nach 35 Jahren, bzw. 30 Jahren im Ehrenamt traten Honold und Nicoletti bei der Wahl im Mai nicht mehr an: Jetzt sollen die Jungen ran.

Rathaus-Neubau gerade beendet

Hans Honold und Klaus Nicoletti haben die Sontheimer Kommunalpolitik unter drei Bürgermeistern (Hermann Eberhardt, Peter Welsch und Matthias Kraut) mitgestaltet, das eine oder andere Hoch und Tief miterlebt und manchmal auch den Kopf geschüttelt, wenn gar zu heftig gestritten wurde. Was ist den beiden besonders in Erinnerung geblieben?

Hans Honold: „Als ich als Gemeinderat verpflichtet wurde, war der Rathaus-Neubau vollendet und unter großer Beteiligung der Bürgerschaft Einweihung gefeiert worden.“ Damals sang Honold noch in der Sänger-Eintracht, hatte dieses Hobby aber mit den Jahren aufgegeben – der Zeit und der Termine wegen.

Insgesamt 450 Sitzungen

25 Jahre lang war Honold auch in der Sontheimer Feuerwehr aktiv. Und so wie er sich aufs Löschen von Bränden verstand, hat er mitunter auch in hitzigen Debatten im Gemeinderat die Gemüter abkühlen können. Und das nicht bloß als zweiter Vize- und später als erster Bürgermeister-Stellvertreter (1999 bis 2014).

Klaus Nicoletti war wie Honold 25 Jahre Vize-Bürgermeister und ansonsten, so sagt er lachend, „bin ich seit ewigen Zeiten Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins“, und deswegen wohl auch im Kreisverband ein wichtiger Ratgeber.

Honold blickt auf sieben, Nicoletti auf sechs Wahlperioden zurück. Im Falle Honolds waren es bei zwölf bis 13 Gemeinderatssitzungen im Jahr (die Ausschüsse nicht mitgezählt) insgesamt 450 Sitzungen. Und manchmal war um 23 Uhr die Tagesordnung noch nicht durch, erinnert sich Klaus Nicoletti: „Und danach sind wir halt doch noch eingekehrt.“

Auflösung des Ortschaftsrats

Beruflich waren Klaus Nicoletti und Hans Honold als Banker tätig: Ersterer leitete in Sontheim die Filiale der Kreissparkasse, Honold ging als Vorstandsvorsitzender der Volksbank Unteres Brenztal in den Ruhestand. Da lag es nahe, die Kommunalpolitik gerade in Finanzfragen zu begleiten. Die Kassen der Gemeinde waren ja nicht immer gut gefüllt . . .

Schmerzlich in Erinnerung ist für Nicoletti die Auflösung des Ortschaftsrats in Brenz und auch die Auflösung der Feuerwehr. Die Attraktivität des Schulzentrums sei ebenfalls ein Dauerthema, der Neubau der Hermann-Eberhardt-Halle, der Gemeindehalle, die Modernisierung der Kindergärten oder deren Neubau in Bergenweiler und Brenz sind den beiden unvergessen. Als Meilensteine darf man durchaus auch die Neubaugebiete und neuen Flächen für Gewerbeansiedlung sowie den Bau der Umgehungsstraße bezeichnen. Auch das lange Ringen, bis in Sontheim ein Seniorenheim verwirklicht wurde, blieb in Erinnerung.

Die Familie im Vordergrund

Mit einem gewissen Stolz vermerken Honold und Nicoletti, dass die Freie Wählervereinigung, der sie beide angehören, über all die Jahre eine feste Größe war und zuletzt mit 49,9 Prozent die Hälfte der Ratssitze im Gemeinderat erreichte.

Klaus Nicoletti und Hans Honold wollen sich nun noch mehr um ihre Familien kümmern und sehr wohl mit Interesse sehen, welche Entscheidungen die Nachfolger am Ratstisch zum Wohle Sontheims treffen.