Die Gemeinde Königsbronn unterstützt die Fortführung des ältesten Industriebetriebs Deutschlands mit einem einmaligen Zuschuss an die Mitarbeitergesellschaft „Glückauf 1365“.

Mit einer betont sachlichen und vor allem wahlkampffreien Sondersitzung kurz vor den Kommunalwahlen unterstrich der Königsbronner Gemeinderat am Donnerstagabend die Bedeutung des Hauptthemas der knappen Tagesordnung: finanzielle Unterstützung zum Erhalt des Königsbronner Kulturerbes der Schwäbischen Hüttenwerke.

Einstimmig beschloss das Gremium, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der neu gegründeten Mitarbeitergesellschaft „Glückauf 1365“ mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 17 500 Euro den Rücken zu stärken.

Einfluss auf die Firmenpolitik

Eine große Rolle spielte bei dieser Entscheidung die Tatsache, dass die Mitarbeiter ein Drittel Anteil am Stammkapital der neu gegründeten Unternehmensgesellschaften SHW HPCT und AVIR Guss halten und somit auch Einfluss auf die künftige Firmenpolitik nehmen können. Verwaltet wird dieses Stammkapital-Drittel von „Glückauf 1365“, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), deren Handlungsbevollmächtiger der Betriebsratsvorsitzende Fred Behr ist.

Es sei absolut im Sinne und Interesse der Gemeinde, den unter großen Opfern der Belegschaft hart erkämpften Neuanfang des seit Jahren schwer gebeutelten Betriebes zu unterstützen und das Unternehmen nun möglichst auf Dauer zu erhalten, bekräftigte Bürgermeister Michael Stütz.

Obwohl die Mitarbeiter oft genug bitter enttäuscht worden seien, hätten sie diesen Neuanfang unter großen Anstrengungen doch noch möglich gemacht und gäben mit Verzicht nicht nur auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld alles, um das für den Weiterbetrieb nötige Kapital beizusteuern. „In Summe und auf ein Jahr gesehen locker eine Million Euro“, rechnete Stütz vor und befand dies für „aller Ehren wert“.

Auf Schritt und Tritt

Darüber hinaus sei es für die Gemeinde von originärem Interesse, das Kulturerbe der Hüttenwerke insgesamt zu bewahren. Seit 654 Jahren präge das im Jahr 1365 gegründete Unternehmen nicht nur die Gemeinde Königsbronn, sondern wirke weit in die Region hinaus.

Auf Schritt und Tritt begegneten einem im Ort in Form von historischen Gebäuden Zeugen einer einst bedeutenden industriellen Vergangenheit, führte Stütz weiter aus. Nach der Veredelung der alten Feilenschleiferei zum sehenswerten Industriemuseum künde nun auch der ebenfalls mit großem ehrenamtlichen Engagement restaurierte und in Kürze zur Einweihung und Eröffnung anstehende Flammofen von den Hüttenwerken und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.

Zuschuss dient der Erhaltung des Kulturerbes

Im Blick darauf und in Absprache sowohl mit der Rechtsaufsichtsbehörde und dem Gemeindetag Baden-Württemberg habe man sich deshalb für einen einmaligen Zuschuss zur Erhaltung dieses Kulturerbes entschlossen. Direkte Wirtschaftsförderung nämlich, so der Bürgermeister, sei der Gemeinde nicht gestattet, da diese zu Wettbewerbsverzerrungen am Markt führen könne. Und längst nicht so einfach wie gedacht sei auch die Handhabung des für die Mitarbeiter eingerichteten Spendenkontos.

Einsparung bei Lärmschutzwand

Anerkennend äußerte sich Michael Stütz darüber, dass der Gemeinderat anlässlich der anberaumten Sondersitzung einhellig auf „Wahlkampfshow“ verzichte und sich angesichts des schwerwiegenden Themas stattdessen neutral und verantwortungsbewusst verhalte.

Das so gelobte Gremium musste allerdings noch einen kleinen Wermutstropfen verdauen, denn es galt die Frage zu klären, woher überhaupt das nicht im aktuellen Haushaltsplan vorgesehene Geld nehmen für den Mitarbeiterzuschuss.

Kämmerer Dieter Cimander schlug vor, auf Mittel, die „an anderer Stelle eingespart werden“, zurückzugreifen. Diese ergäben sich zum Beispiel bei der Sanierung der Lärmschutzwand an der B 19. Das marode Schallschutzbauwerk könne heuer aus organisatorischen und verfahrenstechnischen Gründen nur im bisherigen Bestand erneuert, seine geplante und insbesondere von den Anwohnern der Zeppelinstraße herbeigesehnte Verlängerung Richtung Oberkochen aber erst im nächsten Jahr umgesetzt werden. Das, so befand das Gremium übereinstimmend, sei vertretbar und akzeptabel.