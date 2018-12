Nattheim Nattheim hat Wohnbebauung weiter im Fokus

Nattheim / Von Joelle Reimer

Im kommenden Jahr setzt die Gemeinde Nattheim weiterhin vor allem auf neue Bauplätze, Straßenbau und Kinderbetreuung. Am Donnerstagabend wurde der Haushaltsplan 2019 mit dementsprechenden Schwerpunkten eingebracht.

Die geplante Neuansiedelung eines Logistikzentrums auf dem Rinderberg ist zwar auf Heidenheimer Gemarkung geplant, wird aber sicherlich nicht ohne Auswirkungen für Nattheim bleiben: „In den nächsten Jahren rechnen wir mit Firmen, die mehrere Tausend Arbeitsplätze im Umkreis von 15 Kilometern aus dem Boden stampfen werden“, sagte Bürgermeister Norbert Bereska am Donnerstagabend im Gemeinderat, bevor Kämmerer Ralf Baamann den Haushaltsplan für 2019 einbrachte.

Nachfrage nach Wohnungen steigt

Bereska sprach damit einen der ganz großen Punkte für die Zukunft der Gemeinde an: Die Wohnbebauung. Diese, so Baamann, finde sich dementsprechend auch im Haushaltsplan wieder. Für Grundstückseinkäufe am Riederberg Ost sind 250000 Euro eingestellt, im Gewerbegebiet Rotbühl sind es 50000 Euro. „Vorneweg gleich der Appell an Sie alle hier: Weitere Ideen, wo und wie vor allem mehrgeschossige Wohnbebauung realisiert werden könnte, sind gern gesehen“, sagte Bereska. Schließlich seien auch die neu entstandenen Wohnungen in Nattheims Ortsmitte und in den Krautgärten blitzschnell veräußert worden. In der Liste der wichtigsten Ausgaben taucht im Vermögenshaushalt 2019, der in der Planung mit 3,3 Millionen Euro nur die Hälfte des Gesamtvolumens von 2018 aufweist, ein alter Bekannter wieder auf: Der Straßen- und Kanalbau, der mit 955000 Euro bzw. 331000 Euro zu Buche schlägt. Darin enthalten ist die Erschließung eines Neubaugebietes am Wolfsgrubenweg in Fleinheim, die weitere Sanierung der Johann-Reiter-Straße in Auernheim, die Zufahrt zum Wohngebiet in den Krautgärten und kleinere Vorhaben wie der Radweg Steinweiler/Neresheim und die erste Rate für die Sanierung des Schulstraßen-Areals.

Der wohl dickste Brocken ist der geplante Kreisverkehr an der Fleinheimer Straße: 500000 Euro stehen dafür im Haushaltsplan. „Hier erwarten wir aber noch Zuschüsse aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungskonzept“, sagte Baamann. Keine Zuschüsse hingegen kann die Gemeinde in Sachen Breitband erwarten. Kostenpunkt: rund 147000 Euro. „Die Gemeinden sind dazu verpflichtet, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Das ist okay. Ärgerlich ist nur, dass wir keinerlei Förderung bekommen“, sagte Baamann.

Im Gegensatz dazu freue er sich, dass vor allem die Einnahmen durch den Bauplatzverkauf den Ausgaben als Deckungsmittel gegenüberstehen: 1,25 Millionen Euro werden hier erwartet. „Das sind Grundstücke im Riederberg, aber auch in den Teilorten und Gewerbegebieten“, so Baamann. Weitere Deckungsmittel sind die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 250000 Euro, der Verkauf von Ökopunkten im Zuge der Windanlagen an der A7 in Höhe von 350000 Euro und Zuschüsse von 582000 Euro. Zudem werden 882000 Euro Kredite aufgenommen. „Bei der Rücklagenentnahme haben wir momentan nichts eingeplant, aber das muss natürlich im Gemeinderat diskutiert werden.“

Im Verwaltungshaushalt (15,8 Millionen Euro) werden auf der einen Seite ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen (1,8 Millionen Euro) und des kommunalen Finanzausgleichs (3,63Millionen Euro) erwartet, auf der anderen Seite wird für die Unterhaltung der Grundstücke und Straßen im kommenden Jahr deutlich mehr als noch 2018 ausgegeben – geplant sind 775000 Euro (2018 waren es 472500 Euro). Auch die Personalausgaben steigen erneut an.

Im Hinblick auf die Kinderbetreuung lässt sich Bürgermeister Bereska für gewöhnlich keine Gelegenheit entgehen, die Bedingungen in Nattheim in den höchsten Tönen zu loben – so auch am Donnerstag im Gemeinderat. „Unser Betreuungsprogramm ist sensationell gut“, sagte er, und Kämmerer Baamann ergänzte, dass die Gemeinde im kommenden Jahr rein für den Unterhalt stolze 1,2 Millionen Euro einbringe, um das Defizit zwischen Einnahmen (1 Millionen Euro) und Ausgaben (2,2 Millionen Euro) auszugleichen.

Der Einbringung des Haushaltsplans 2019 folgte eine nicht-öffentliche Beratung im Gemeinderat. Eine weitere Beratung und Beschlussfassung ist für den 31. Januar 2019 vorgesehen.