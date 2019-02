Zang Gastronomie: Ein Michelin-Stern für den Kreis Heidenheim

Zang / Klaus Dammann

Das Restaurant „Ursprung“ im Zanger „Löwen“ erhält die begehrte Würdigung des Gourmet-Führers.

Für sein außergewöhnlich gutes Essen ist der Landgasthof Löwen seit Jahrzehnten bei Liebhabern der feinen Küche ein Begriff – auch deutlich über den Landkreis Heidenheim hinaus. Regelmäßig findet sich so auch ein Hinweis auf Widmanns Löwen in der Bibel der Gourmets, dem berühmten Guide Michelin.

Seit Ende des Jahres 2017 mit der Renovierung des Hauses an der Struthstraße in Zang und verbunden mit der Rückkehr von Junior-Chef Andreas Widmann und dessen Ehefrau Anna hat im Bereich der ersten Gaststube des Haupthauses ein neues Restaurant namens „Ursprung“ Einzug gehalten.

„Natürlich schwäbisch“ lautet das Motto der Betreiber. Und nach wenig mehr als einem Jahr hat sich der Einsatz für das gastronomische Konzept aus Kreativität und Können schon herausragend bezahlt gemacht: In der gerade vorgestellten Ausgabe 2019 des Guide Michelin wird der „Ursprung“ mit einem Stern bedacht – eine hohe Gourmet-Auszeichnung, die seit 2017 kein Lokal in der Region Ostwürttemberg mehr innehatte. Ein Michelin-Stern hat folgende Bedeutung: „Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert.“

Das kleine, nunmehr hoch dekorierte Restaurant bietet etwa 20 Personen Platz und ist gestalterisch in braune Holztöne gehalten. Neben ungewöhnlichen Menüs wartet man auch mit einer besonderen Weinauswahl auf, um die sich Anna Widmann als Sommelier kümmert. Eine Schiebetür teilt den „Ursprung“-Bereich vom sonstigen Restaurant ab.

Den großen Erfolg mit der Auszeichnung teilt sich Widmanns „Ursprung“ in Baden-Württemberg mit 76 anderen Feinschmecker-Tempeln. Damit kommt das Land im Vergleich mit den übrigen Bundesländern auf die höchste Zahl an Sterne-Restaurants, vor Bayern mit 52. Neu hinzugekommen sind 2019 insgesamt sieben Lokale mit jeweils einem Michelin-Stern. Der „Usprung“ in Königsbronn-Zang ist eines davon.