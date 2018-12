Wettbewerb Funktion und Ästhetik im Wettstreit

Gussenstadt / Ulrich Bischoff

Groß war das Interesse am Dienstag, als es in der Sitzung des Gerstettener Gemeinderats in der Turn- und Festhalle in Gussenstadt darum ging, eine neue Mehrzweckhalle mit einem Kindergarten unter einem Dach zu vereinigen. Die Gemeinde hatte dazu im Rahmen eines Ideen-Wettbewerbs drei Gerstettener Architekten aufgefordert, Entwürfe zu fertigen. Am Dienstag trugen Kai Niederberger, Kai-Peter Thierer und Dr. Heinz-Jörg Hüper ihre Vorstellungen im Rahmen eines Bürgerforums vor.

Eingangs stellte Bürgermeister Roland Polaschek klar: Unter Zeitdruck planen und entscheiden, wie bei der Halle in Dettingen, dürfe in Gussenstadt nicht passieren. Er rechnet, dass der Bau frühestens 2021 starten und 2022 bezogen werden kann.

Als Planer entwickelte Kai Niederberger seine Vorstellungen. Er würde die 27 auf 15 Meter große Einfeldhalle und den dreigruppigen Kindergarten in einem lang gezogenen Gebäude unterbringen und ins Baufeld Teile der bestehenden Spielwiese sowie des Bolzplatzes einbeziehen. Das in Ost-Westrichtung ausgerichtete Gebäude müsse angesichts der Geländestruktur in zwei Ebenen aufgeteilt werden. Den Eingang zum Kindergarten will Niederberger von der Brastberger Straße her einrichten, während die Nutzer der Halle über die Straße „An der Turnhalle“ zufahren müssten. Ein großes Foyer, eine Tribüne an der Kopfseite der Halle, große Glasfronten und viel Holz im Innenbereich kennzeichnen Niederbergers Entwurf, der für das Gebäude eine leicht geneigte Dachfläche mit Begrünungsmöglichkeiten vorsieht.

Kai-Peter Thierer, in Gussenstadt geboren, hatte mit seiner Vorstellung Pech. Die Projektionstechnik war phasenweise ausgefallen, sodass er auf einige Bilder verzichten und improvisieren musste. Thierers Vorstellungen ähneln denen seines Vorredners. Auch er will den Kindergarten von der Brastberger Straße her öffnen und die Mehrzweckhalle von der Straße her anfahren. Die Ost-Westachse des Gebäudes will er durchgängig gestalten, wobei für ihn die Verzahnung zwischen Halle und Kindergarten ein wichtiges Gestaltungselement ist. Das verglaste Foyer legt Thierer als eine Art Wandelgang seitlich an. Die Hallendecke besteht aus einem Fachwerk in Baubuche. Halle und Mehrzweckraum eignen sich für eine gemeinsame Nutzung.

Dr. Heinz-Jörg Hüper, der seinen Planentwurf zusammen mit Dr. Christina Jeschke, Professorin an der Hochschule Biberach vorstellte, sieht die Wiese und den Bolzplatz als ein Kleinod, das unbedingt erhalten bleiben müsse. Um dieses Geviert herum ordnet er die Gebäudeteile an und verschiebt sie, um Raum zu gewinnen, an die Grundstücksgrenze. Bei Hüper verläuft der Kindergarten entlang der bestehenden Hallenstraße und liegt tiefer als die Halle. Hüper und Jeschke wollen die Halle im Sommer öffnen und die Wiese von Kindergarten und Schule nutzen lassen. Dies unterstreicht auch eine längs verlaufende Spielstraße. Die Halle bekommt durch rundum laufende Fenster Licht. Die Decke ist in Holz gehalten, unter dem Scherenpodest liegen die Umkleideräume.

In der Diskussion erfuhren die Volleyballerinnen, dass die Halle 5,50 bis 6,00 Meter hoch werde. Für Joachim Günther (FWV) macht die Hüper’sche Planung mit Festplatz, Bolzplatz und vielen Parkmöglichkeiten „am meisten Sinn“. Fragen zu einzelnen Bewertungen und Ausstattungsdetails verwies Ortsvorsteher Werner Häcker „auf später“. Im Moment gehe es ums Grundkonzept. Die Entwürfe werden im Gussenstadter Rathaus ausgelegt und können dort eingesehen werden.