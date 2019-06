Die Herbrechtinger Bibris-Gemeinschaftschule kooperiert mit dem benachbarten Buigen-Gymnasium und den beruflichen Schulen in Heidenheim. Damit sollen die Schüler mehr Perspektiven erhalten.

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte Schule, die Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Begabungen fördert. Alle Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam. So sagt es das Kultusministerium des Landes.

Wege zu allen Abschlüssen

Dies schließt auch ein, dass die Gemeinschaftsschule ihren Schülern außer zum Hauptschulabschluss auch die Tore zur Mittleren Reife und zum Abitur öffnen soll. Die ganze Strecke zum Abitur kann die Bibris-Gemeinschaftsschule allein den Schülern aber nicht ebnen. Deswegen hat sie sich Partner ins Boot geholt. Diese Woche hat Schulleiter Roland Widmann mit den Vertretern des Buigen-Gymnasiums und der drei beruflichen Schulen in Heidenheim einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Viel gemeinsame Erfahrung

Mit dem benachbarten Buigen-Gymnasium arbeitet die Bibrisschule schon seit vielen Jahren zusammen. Hier hat man bereits gemeinsame Erfahrungen, wie Kinder in die Oberstufe geführt werden können. Widmann: „Wir sind uns sehr nah.“

Die beruflichen Schulen in Heidenheim können sogar gleich mit vier beruflichen Gymnasien aufwarten, aber sie verkörpern für die Herbrechtinger Schule noch eine zweite, wichtigere Perspektive: Sie bieten Wege in Ausbildung und Beruf. Und das trifft das Anliegen der allermeisten Schüler der Gemeinschaftsschule. Rektor Widmann räumt es ohne Umschweife ein: In der Bibris-Gemeinschaftsschule gibt es nur selten Schüler, welche durchgehend so gut sind, dass sie das Abitur schaffen.

Optimale Vorbereitung

Grundsätzlich sind alle Kooperationspartner der Auffassung, dass eine frühzeitige und intensive Zusammenarbeit unverzichtbar ist für eine optimale Vorbereitung der Gemeinschaftsschüler auf Berufsleben und schulische Qualifikation. Zudem gebe die Zusammenarbeit auch den Eltern eine zusätzliche Sicherheit bei der Bildungsplanung für ihre Kinder.

Wichtig ist Widmann der Hinweis, dass die Bibris-Gemeinschaftsschule den Schülern weiterhin einen Realschulabschluss in Herbrechtingen ermöglichen will. „Aber sie sollen auch eine mannigfaltige Auswahl haben.“

Ängste bei den Schülern

Widmann möchte mit der Kooperation auch Ängsten begegnen, die immer wieder unter Schülern spürbar seien, wenn es um berufliche Schulen und einen Wechsel aufs Gymnasium gehe. Mit der verbesserten Zusammenarbeit sollen die Heidenheimer Schulen vertrauter werden.

Eine Fülle von Möglichkeiten

Für Widmann kann die Kooperation viele Gesichter haben: gemeinsame Methodentage der Kollegien, gegenseitige Hospitationen, einen zeitlich begrenzten Schüleraustausch, Schnuppertage, gemeinsame Projekttage, gemeinsame Schulveranstaltungen. Auch für die Lehrer soll die Kooperation ein Gewinn sein. „Ich möchte von Ihnen lernen“, wandte sich Widmann bei der Unterzeichnung der Vereinbarung an die anderen Schulleiter. Besonders den von diesen bereits erworbenen Sachverstand bei der digitalen Schule möchte Widmann gern auch für sein Haus nutzbar machen. „Das interessiert mich brennend.“

Gute Vorbereitungsgespräche

Insgesamt, so der Wunsch von Widmann, solle die Kooperation nicht nur mehr Arbeit bringen, sondern für alle ein Gewinn sein. Die guten Vorbereitungsgespräche stimmten ihn zuversichtlich, dass es so kommen werde.