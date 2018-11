Gerstetten Für Hendrik Plachtzik ist Musik eine Triebfeder

Gerstetten / Manuela Wolf

Der Gerstetter Schlagzeuger Hendrik Plachtzik hat durch die Musik die Kraft für einen Neuanfang in seinem Leben gefunden. Nun verwirklicht er mit seinen beiden Söhnen ein Herzensprojekt.

Musik ist mehr als Melodie und Rhythmus. Musik ist Leidenschaft, ist Gefühl. Sie kann Tränen fließen lassen und Tränen trocknen, begleitet auf Lebenswegen, gibt Kraft für den Moment und für alles, was kommt. Die Kraft der Musik – Hendrik Plachtzik könnte ein Lied von ihr singen. Sie hat ihn zurück ins Leben geholt.

Künstler lieben die Bühne. Sich zeigen, gefallen wollen, das ist ihnen gemein. Schon als Junge lag das dem gebürtigen Gerstetter im Blut, und auch seine beiden Brüder hatten Gefallen daran, Musik zu machen. Die Eltern schenkten also Schlagzeug, Gitarre, Bass, und bald kam die ganze Verwandtschaft regelmäßig in den Genuss von Gratis-Konzerten. Dem ersten Auftritt im Pfarrsaal folgten bald weitere in der näheren Umgebung; die Brüder spielten ausschließlich eigene Titel, und die kamen an. Immer wieder wechselte Hendrik Plachtzik in den Folgejahren die Band, probierte Neues aus, probierte sich selbst aus. Das Studium finanzierte sich dank unzähliger Auftritte ohne Mühe. Es war eine wilde Zeit.

Doch so sehr er sich nach diesen geselligen Zeiten von damals sehnte in den kraftlosen Jahren nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau 2009, dem heute 52-Jährigen blieb der Zugang zur Musik verwehrt. Er konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder vor Publikum zu stehen. „Da sind alle Augen auf dich gerichtet, du musst dich bewähren. Dazu fehlte mir der Mut.“ Der Heidenheimer Kulturschaffende Michel Kneule muss geahnt haben, wie es um den Musikerkollegen stand. Es war ein „Blue Monday“ in der Hinteren Gasse im Sommer 2015. Kneule bat alle anwesenden Musiker zur Jamsession auf die Bühne. Ein fester Blick hin zu Hendrik Plachtzik. Und der stand nach einem Moment des Zögerns tatsächlich auf, trat ins Rampenlicht, setzte sich hinters Schlagzeug – und spielte sich an diesem Abend zurück ins Leben.

Der Terminkalender des Bolheimers ist inzwischen voll bis oben hin – drei Projekte laufen gleichzeitig. Mit den „Groovin' Bastards“, bei denen er das Drumset spielt, hat er sich einen Namen im Landkreis Heidenheim gemacht. Die Idee, rockige Klassiker wie George Michaels „Faith“ um Elemente aus Swing, Jazz und Blues zu bereichern, findet großen Anklang. So waren die „Groovin' Bastards“ heuer schon beim SWR4-Blech-Duell mit dabei. Projekt Nummer zwei ist sozusagen das Remake einer alten, erfolgreichen Idee. 2002 gewann seine Band „Henry“ den deutschen Rock- und Pop-Preis. Nun geht er mit dem Zusatz „2.0“ neue Wege, singt ausschließlich eigene Songs und begleitet sich dabei am Piano. Die Botschaft hinter den Konzerten: Aus schweren Zeiten kann man lernen, gestärkt hervorgehen und unbändige Lebensfreude entwickeln.

Erstmals Auftritte als „P3“

Und dann gibt es noch Projekt Nummer drei; das ist auch so eine Herzenssache. Zusammen mit seinen Söhnen Julian (20 Jahre) und Marvin (17 Jahre) tritt er erstmals am 23. Februar um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Bolheim auf, am 3. März bestreiten die drei um 11 Uhr die Matinee im Heidenheimer Naturtheater. Papa Hendrik gibt bei dem Pop-Soul-Projekt den mittleren Tenor, Marvin singt die ganz tiefen Töne und Julian hat die hellste, klare Stimme. Flankiert von Chris Leipold (Gitarre) und Silvian Vaida (Piano), wollen „P3“ allein ihre Stimmen in den Vordergrund stellen. Plachtzik: „Es werden gefühlvolle und bewegte Auftritte. Wir freuen uns sehr auf unser Familienprojekt.“

Viele Male hatte der rührige Phil-Collins-Fan in jungen Jahren überlegt, Berufsmusiker zu werden. Gutes Geld dafür zu bekommen, dass man seine größte Leidenschaft auslebt, ist mehr als reizvoll. „Aber mir war klar, dass Berufsmusiker das machen müssen, was die Leute wollen. Das wollte ich nicht. Außerdem bin ich ein bodenständiger Typ. Finanzielle Sicherheit ist mir wichtig. Sie schafft Raum für Kreativität.“ Und so ist Plachtzik Grund- und Hauptschullehrer geworden, Deutsch und natürlich Musik. Nach der Ostschule, den evangelischen Jugendheimen Steinheim und der Giengener Bühlschule unterrichtet er nun am Schulverbund Heckental.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Li Schnitzer betreut er die Schulband, ein Gesangsensemble, eine Percussionsgruppe. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen kostet ihn oft Kraft. Aber sie ist gleichzeitig auch eine große Bereicherung, wie immer, wenn es in seinem Leben um Musik geht: „Manche Schüler, die sich im Unterricht schwertun, haben großes gesangliches Talent. Dass ich über den Gesang etwas bei ihnen bewegen und Selbstvertrauen und Motivation stärken kann, treibt mich an.“

