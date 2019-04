Hartmut Müller wurde bei der Hauptversammlung der Dischinger Gesamtwehr in Frickingen als Kommandant wiedergewählt.

Im Saal des Bürgerhauses in Frickingen trafen sich am Freitag weit über 100 Feuerwehrmänner und -frauen aus allen Abteilungen der Feuerwehr Dischingen zur Hauptversammlung. Gesamtkommandant Hartmut Müller gab einen Rückblick auf die 2018 geleistete Arbeit.

Die Feuerwehren der Gemeinde seien zu 15 Bränden und 26 technischen Hilfeleistungen ausgerückt: von der ausgelösten Brandmeldeanlage in Industriebetrieben über Ölspuren bis zu Wassereinbrüchen nach Unwettern. Hinzu kamen Müller zufolge vielfältige andere Tätigkeiten der Feuerwehr wie Einsätze der Defi-Gruppen gemeinsam mit dem DRK, Sicherheitswachdienste beim Fasching oder bei Treibjagden, aber auch die Organisation der vielen Veranstaltungen der einzelnen Abteilungen.

220 Aktive

Beeindruckende Zahlen konnte der Gesamtkommandant in der Jahresstatistik aufzeigen: 220 aktive Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen ständen im Ernstfall bereit – gemessen an der gesamten Bevölkerung in Dischingen würden mehr als fünf Prozent aller Bürger Feuerwehrdienst leisten. Aufgrund der topografischen Besonderheiten einer Flächengemeinde auf dem Härtsfeld verteilen sich diese auf die sechs Abteilungen Dischingen, Ballmertshofen, Demmingen, Dunstelkingen, Eglingen und Frickingen.

Im Ausblick auf die bevorstehenden Herausforderungen erwähnte Müller die noch in diesem Jahr anstehende Änderung der Alarmierung, welche zukünftig im gesamten Landkreis Heidenheim sowie im Ostalbkreis über das neu geschaffene POGSAC-Netz erfolgen werde.

Positive Zahlen präsentierte Lukas Ramsperger zur Jugendfeuerwehr: Aktuell träfen sich 45 Jugendliche zu regelmäßigen Übungen und Schulungen. Erfreulich sei, dass es wieder mehrere Übertritte in den aktiven Einsatzdienst der Wehren gegeben habe. In den Altersabteilungen sind 88 ehemalige Feuerwehrmänner engagiert. Max Gayer berichtete über das vorige Jahr und stellte das Programm für 2019 vor.

In einem Grußwort sagte Bürgermeister Alfons Jakl Dank. Er habe im vergangenen Jahr mehrfach erlebt, auf welch hohem Niveau „seine Feuerwehren“ arbeiten. Trotz der vielen Unsicherheitsfaktoren bei einem Einsatz „kann ich immer ruhig schlafen – wenn es darauf ankommt, ist die Feuerwehr da“. Die Belange der Feuerwehr, so Jakl weiter, lägen der Gemeinde sehr am Herzen. Der Bürgermeister freute sich besonders, dass schon in der kommenden Woche ein neues Einsatzfahrzeug in der Abteilung Demmingen in Dienst gestellt wird.

Die Kommandantenwahl

Zentraler Punkt der Versammlung waren die Wahlen der Kommandanten der Gesamtfeuerwehr, die vom Bürgermeister geleitet wurden. Mit sehr großer Mehrheit wurde Hartmut Müller für weitere fünf Jahre als Gesamtkommandant wiedergewählt. Sein bisheriger Stellvertreter Rainer Hausmann stellte sich nach jahrzehntelanger Arbeit in leitenden Funktionen nicht mehr zur Wahl. Zu Müllers Vertreter wurde im Rahmen der Versammlung Michael Vetter gewählt – ebenfalls mit großer Mehrheit. Jakl gratulierte beiden zur Wahl und bedankte sich für die Bereitschaft, ein Ehrenamt mit so viel Verantwortung zu übernehmen.

Kreisbrandmeister Rainer Spahr zeigte sich beeindruckt von den Zahlen, die Müller vorgestellt hatte und betrachtete diese als Spiegelbild des noch immer bestehenden Zusammenhalts in der Gemeinschaft einer ländlichen Region. Die Dischinger Feuerwehr habe den richtigen Weg gewählt, so Spahr, indem die Aufgaben auf alle Teilwehren verteilt würden. Mit scharfen Worten kritisierte Spahr die Tatsache, dass für eine geplante Fahrzeugbeschaffung nicht ein einziges Angebot bei der Gemeinde eingegangen sei – trotz einer europaweiten Ausschreibung.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Uli Steeger, lobte die Feuerwehren der Gemeinde für ihr großes Engagement. Trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen des 21. Jahrhunderts gelinge es hier, gemeinsam an einem Strang zu ziehen – nicht nur bei Einsätzen, sondern auch durch viele tolle Veranstaltungen, die das Leben in der Gemeinde bereichern.