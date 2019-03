Jochen Schmid wurde als Kommandant der Sontheimer Feuwerwehr bestätigt. Steffen Hornung bleibt sein Stellvertreter. Nachwuchssorgen hat das Duo nicht.

Ganze 53 Mal wurde die Feuerwehr Sontheim im vergangenen Jahr zu Einsätzen gerufen, für die insgesamt 1785 Stunden erforderlich waren. Wie Kommandant Jochen Schmid bei der Hauptversammlung beschrieb, handelte es sich um 13 Brände, 28 technische Hilfeleistungen, vier Überlandhilfen und acht Fehlalarme. Hierbei wurden elf Menschen gerettet und zudem hohe Sachwerte geschützt. Dank sprach Schmid den ortsansässigen Firmen aus, die die Ehrenamtlichen jederzeit zu den Einsätzen gehen lassen.

„Ein Einsatz den viele so schnell nicht vergessen werden“. So beschrieb Schmid einen Einsatz, der sich Ende Dezember in Brenz zugetragen hatte: Bei einem Brand hatten die Feuerwehrleute eine Frau aus einem lichterloh in Flammen stehenden Wohnhaus zwar retten können, jedoch erlag diese in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.

Keine Nachwuchssorgen

Das Einsatzkonzept der Wehr, nämlich gut ausgebildetes Personal und moderne Einsatzgerätschaften, funktioniere tadellos. Hierbei nähmen auch Verwaltung und Gemeinderat ihre Aufgaben ernst und unterstützen die Wehr mit den notwendigen Investitionen, erläuterte der Kommandant. Mit den insgesamt 82 Aktiven in den Abteilungen Sontheim und Bergenweiler muss sich die Wehr auch noch keine Personalsorgen machen. Für den so wichtigen Nachwuchs sorgt hierbei das neunköpfige Team um Jugendfeuerwehrwart Christian Müller, deren Arbeit im Laufe der Versammlung mehrmals gelobt wurde. Gleich vier Neueintritte, allesamt aus der Jugendfeuerwehr, konnten an diesem Abend in die aktive Wehr übernommen werden. Im einzelnen waren dies: Alexa Traeger, Madlein Wiedenmann, Carsten Schreiter und Paul Gjolla (alle Abteilung Sontheim).

Gerätehaus: Neubau oder Sanierung?

Ein Dauerthema ist jedoch weiterhin das früher als Kino genutzte Gerätehaus an der Hauptstraße. Das seit 1966 als Gerätehaus umfunktionierte Gebäude entspricht nicht mehr den Regeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Vor wenigen Monaten wurde eine in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie abgeschlossen, die nun den Weg zur Sanierung oder einem Neubau weisen soll. Doch für die Feuerwehr gibt es nur eine zukunftsfähige Lösung: einen Neubau. „Ich weiß, dass die Finanzlage der Gemeinde momentan schwierig ist und die Feuerwehr zeigte auch stets Verständnis – doch irgendwann stehen Fakten, Vorschriften und die Gesundheit der Ehrenamtlichen über dem Verständnis“, so Jochen Schmid.

Den Berichten der Abteilungskommandanten Hans Merkle und Alexander Baur aus Sontheim und Bergenweiler folgten die Tätigkeitsberichte der Jugendfeuerwehr von Christian Müller sowie der Altersabteilung von Hans Bendele.„Wo andere rauslaufen, laufen Sie rein.“ Mit diesen Worten zollte Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut den Feuerwehrleuten seinen Respekt und betonte, dass die freiwilligen Feuerwehren als Teil des Rettungswesens nicht wegzudenken seien. „Es war ein turbulentes Jahr“, so der Bürgermeister und ging hierbei auf steigende Einsatzzahlen, steigende Gefahrenpotentiale und das vielfältige Aufgabenspektrum ein. Die Feuerwehr stelle eine kommunale Pflichtaufgabe dar, deren Niveau auch von dem freiwilligen Engagement abhängt. „Die Feuerwehr Sontheim befindet sich auf einem sehr guten Niveau. Dieses zu halten und im Rahmen der Möglichkeiten auszubauen, muss unser Ziel sein“, so Kraut.

Es fordere weiterhin große Anstrengungen, um die Einsatzabteilungen auf dem jeweiligen Stand zu stabilisieren. Zu diesen Anstrengungen gehöre auch die Entscheidung über die Zukunft eines zeitgemäßen Feuerwehrgerätehauses für die Abteilung Sontheim. „Alle Beteiligten wissen, dass wir handeln müssen. Deshalb gehen wir auch alle mit dem nötigen Ernst an die Sache heran.“

Führungsduo wiedergewählt

Von einem beeindruckenden Wahlergebnis sprach Kreisbrandmeister Rainer Spahr und gratulierte dem alten und neuen Führungsduo Schmid und Hornung, die einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurden. Spahr lobte die Abteilungsstrukturen in Sontheim und Bergenweiler, wobei die anfallenden Arbeiten auf mehrere Schultern verteilt werden. Generell habe man sich im unteren Brenztal Gedanken über eine engere Zusammenarbeit gemacht, so dass sich bei entsprechenden Lagen die Feuerwehren aus Sontheim, Niederstotzingen und Hermaringen gegenseitig mit Personal und Gerät unterstützen. Aber auch überregionale Hilfe leistet die direkt an der Landesgrenze zu Bayern liegende Feuerwehr aus Sontheim.