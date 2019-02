Gerstetten FSV Gerstetten: 900 Stunden in der Luft

Gerstetten / pm

Der Verein freut sich über sportliche Erfolge und ehrte zahlreiche Mitglieder.

Der Flugsportverein Gerstetten will in der kommenden Saison auf einen soliden Betrieb, fliegerische Erfolge und einen hochmodernen Flugzeugpark aufbauen. So lautete das Fazit bei der Hauptversammlung des Vereins. Die Strecke aller Segelflüge summierte sich auf mehr als 68 000 Kilometer, damit sind die Gerstetter Piloten weltweit auf Platz 104 von 1493 gemeldeten Vereinen gelandet. Mit mehr als 900 Stunden im Segelflug wurde 2018 wetterbedingt als eine hervorragende Flugsaison gewertet. Als Highlight wurde auch das Fluglager in Eskilstuna (Schweden) thematisiert. Die Mitglieder mit ihren Familien konnten hier zwei Wochen bei bestem Wetter Skandinavien nicht nur aus der Luft erkunden.

Gleich fünf Mitglieder wurden für 40 Jahre treue zum Verein geehrt: Jakob Schlumberger, Rüdiger Benz, Karlheinz Hauff, Robert Wildfeuer und Hermann Schiele. Darüber hinaus freute sich der Verein über die Leistungen seiner Piloten im einsitzigen- und doppelsitzigen Segelflugzeug. Sigurd Sitte gelang mit 831 Kilometern die längste Strecke im motorlosen Flug und gewann damit den Vereinspokal. Im Doppelsitzer erzielten Rebecca Singer und Kevin Jehle mit 707 Kilometern den weitesten Flug. Bei der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug in der offenen Klasse belegte Udo Ruppender in Baden-Württemberg den 3. Platz. Den Preis für den punkthöchsten Flug der Jugend sicherte sich Jonas Karger mit 497 Kilometern. Außerdem wurde Heiko Genzmer für sein außerordentliches Engagement mit dem „Knaller des Jahres“ geehrt.

Voller Motivation beteiligt sich auch die Jugendgruppe des Vereins beim Bau eines Segelflug-Simulators, welcher unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung genutzt werden soll. Für die kommende Saison steht auch schon ein Highlight fest, die Taufe des neuen Segelflugzeuges DG 1001S.