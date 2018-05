Königsbronn Freilichtbühne: Schwäbisch-deftige Krimikomödie in Königsbronn

Königsbronn / Joelle Reimer

Die Theaterspielgruppe Königsbronn bringt mit ihrem Stück diesen Sommer Hollywood-Flair an die Brenz. Der künftige Spielort ist indessen offen.

Während auf dem Schlossberg die New Yorker Skyline Form annimmt, holt die Theaterspielgruppe Königsbronn dieses Jahr die US-Westküste an den Brenzursprung: „Hollywood lässt grüßen“ heißt das diesjährige Hauptstück, das die Hobby-Schauspieler auf der Freilichtbühne vor dem Rathaus neben dem Kinderstück „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ aufführen werden.

„Vom Hollywood-Titel darf man sich aber nicht täuschen lassen. Eigentlich ist es eine schwäbisch-deftige Krimi-Komödie über einen Bankraub“, erklärt Armin Dömel, Vorsitzender des Vereins, der das Originalwerk von Erich Koch adaptiert und umgeschrieben hat. Man habe sich erneut für ein Mundart-Stück entschieden, weil das Feedback in den Vorjahren diesbezüglich sehr positiv ausgefallen sei. Überhaupt wird sich in Königsbronn gern am Publikum orientiert: Der Unterhaltungswert steht im Vordergrund, und die meisten Stücke, die aufgeführt werden, sind nicht nur auf die Gruppe zugeschnitten, sondern auch aufs Publikum: „Wenn die Zuschauer eine Stunde lang mit offenem Mund da sitzen – erst dann ist ein Theaterstück gelungen“, meint Gaby Dömel, ebenfalls Mitglied der Theaterspielgruppe.

Weniger Auftritte als früher

Aktuell bereitet dem Verein vor allem der Spielort Kopfzerbrechen. „Es ist so: Inzwischen wächst unser Publikum wieder, wir haben um die 200 Zuschauer pro Aufführung. Aber leider haben wir von vorn herein nur ganz bestimmte, feste Termine, an denen wir vor dem Rathaus bzw. in der Hammerschmiede spielen dürfen“, sagt Armin Dömel.

So wird es dieses Jahr inklusive der Premiere am 22. Juni gerade mal zwölf Aufführungen des Hauptstücks geben – in früheren Jahren waren es an die 16. „Da fallen natürlich Einnahmen weg.“

Überlegungen für einen anderen Aufführungsort gebe es, bestätigt er. „Da hat uns auch schon die Gemeinde etwas angeboten, aber das steht noch in den Sternen. Zum einen muss der Platz von der Größe und dem Ambiente passen, zum anderen müssen wir den Umzug stemmen können“, so Dömel. Der Verein sei offen für neue Orte, plane jedoch für 2019 noch mit dem Platz vor dem Rathaus – „dann sehen wir weiter“, so Armin Dömel.

Wie beim Heidenheimer Naturtheater gibt es auch in Königsbronn ein Erwachsenen- und ein Kinderstück. „Das Besondere dieses Jahr ist, dass im Hauptstück viele unserer Eigengewächse am Zug sind“, sagt Armin Dömel. Seit 2007 sei man intensiver in die Nachwuchsarbeit eingestiegen, so dass nun einige junge Erwachsene größere Rollen bekommen haben. „Es ist fast ein Generationenwechsel“, so Gaby Dömel.

Was aber unter anderem auch daran liegen könnte, dass der Verein inzwischen nur noch rund 30 aktive Mitglieder hat – vor ein paar Jahren waren es um die 50. „Vieles liegt daran, dass die Jüngeren zum Studieren gehen und dann weg bleiben. Vor allem fehlen uns Mitglieder in der Altersgruppe 30 bis 50 Jahre“, so Armin Dömel.

Zur Nachwuchs- und Spielortproblematik kommt noch die Konkurrenz durch andere Theater im Umkreis, die alle zur selben Zeit stattfinden. Das macht es für den kleinen Verein nicht einfacher. „Klar spielen wir nicht nur für ein volles Haus, sondern, weil es uns Spaß macht. Aber die Einnahmen brauchen wir eben, um im nächsten Jahr wieder ein Stück auf die Beine stellen zu können“, so Armin Dömel.

Stücke für die Freilichtbühne

Momentan konzentriert man sich in Königsbronn aber erst einmal auf die anstehende Saison. Und damit haben die Laienschauspieler mehr als genug zu tun. Seit Februar wird zwei bis drei Mal pro Woche geprobt; in der kalten Jahreszeit zuerst in der Itzelberger Schule und seit Mai, wenn das Wetter es zulässt, vor dem Königsbronner Rathaus.

Dort werden auch immer mal wieder Ideen, die beim Spielen entstehen, mit aufgenommen – der Verein will die familiäre Atmosphäre der Theaterspielgruppe unbedingt beibehalten. „Drinnen wird erst der Charakter einer Rolle einstudiert, bevor wir draußen alle zusammen proben. Die Stücke an sich sind ja eigentlich für die Freilichtbühne konzipiert, nur bei ganz schlechtem Wetter weichen wir in die Hammerschmiede aus“, so Gaby Dömel.

Neben den Proben wollen auch Bühnenbild, Kostüme, Technik, Musik und Maske organisiert sein. „Es geht unheimlich viel Freizeit dafür drauf. Aber jeder von uns macht das gerne. Wir sind über die Jahre hinweg wie eine große Familie geworden“, so Armin Dömel.

Aktuelle Spielzeit

Premiere des Stückes „Hollywood lässt grüßen“ ist am Freitag, 22. Juni, um 20.30 Uhr am Brenzursprung.

Weitere Aufführungen sind am 23. Juni, 1. Juli, 8. Juli, 15. Juli, 27. und 28. Juli, 2. und 3. August, 10. und 11. August. Beginn freitags und samstags um 20.30 Uhr, Sonntag um 18 Uhr.

Das Kinderstück feiert am Samstag, 28. Juli, Premiere. Weitere Aufführungen sind am 29. Juli, am 4. und 5. August und am 11. und 12. August. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.