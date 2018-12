Herbrechtingen Lesung mit Barbara Schaefer im Kloster

Herbrechtingen / Jens Eber

Die Reisejournalistin Barbara Schaefer stellte ihr Buch „Winter. Eine Liebeserklärung“ im Kloster Herbrechtingen vor – und warb für die Liebe zur kalten Jahreszeit.

An welchem Punkt im Leben verliert man eigentlich die bedingungslose Liebe zum Winter? Als Kind fängt man noch Schneeflocken mit der Zunge, baut Schneemänner und wirft sich vergnügt gegenseitig Schneebälle an den Kopf. Erwachsene hadern meist mit dem Schnee. Er muss frühmorgens vom Trottoir geschippt und von der Windschutzscheibe gekratzt werden. Oder es bleibt Winter um Winter aus, was uns ob der matschigen Landschaft trübe Laune macht.

Barbara Schaefer hat sich ein gutes Stück der kindlichen Liebe zum Winter mitsamt seinem Schnee und Eis erhalten. Die in Berlin lebende Reisejournalistin hat Grönland bereist und die Alpen, war am Nordpol und in den Büros von Winterwissenschaftlern. Aus diesen Reisen und Recherchen und aus ihrer Begeisterung für die kalte Jahreszeit entstand das Buch „Winter. Eine Liebeserklärung“, aus dem Schaefer am vergangenen Donnerstag gut 20 Besuchern im Parlatorium des Herbrechtinger Klosters vorlas. „Der Winter kommt immer so schlecht weg“, sagt sie, „deshalb wollte ich von seinen schönen Seiten erzählen.“

Die Journalistin, in Heidenheim geboren und aufgewachsen (nur das ganz leicht kehlig gesprochene „r“ zeugt noch von dieser Herkunft) erzählte von ihrer Kindheit auf der Alb, von den ersten tanzenden Flocken eines jeden Winters und von dünnen Eis über den Pfützen, das sie an Crème brûlée erinnere. Schnee und Eis seien für sie „Crystal Myths“ – der Stoff, der Winterfans high macht.

Zwar sagt man spätestens seit Peter Høegs Romanerfolg „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ den Inuit nach, sie hätten über einhundert Wörter für Schnee. Aber das ist bei Lichte betrachtet kaum ungewöhnlich, denn Barbara Schaefer servierte gleich eine Auswahl wunderbarer deutscher Wörter für Schnee: Harsch, Firn, Pulverschnee, Sulz, Graupel, Matsch, und so weiter. Schnee ist der freien Journalistin eben nicht die Last des Schippens, sondern Stoff zum Philosophieren: Gibt es eigentlich zwei exakt gleiche Schneeflocken? Und glitzert das Eis in winterlichen Bäumen nicht schöner als jeder Christbaumschmuck?

Auf den Reisen, die in „Winter“ einflossen reiste Schaefer durch Norwegen, plauderte mit Königin Sonja über das Skifahren, war fasziniert vom Nordlicht und sprach in Tromsø mit dem im Würzburg geborenen Wissenschaftler Martin Eisemann, der vergeblich nach einem Beweis für die Existenz der Winterdepression gesucht hat. Immerhin reflektiere Schnee viel Sonnenlicht und das könne buchstäblich auch das Gemüt aufhellen. Wenn es denn Schnee gibt.

Freilich, man muss sich Winter auch leisten können. Schaefer berichtet in ihrem Buch vom Gespräch mit einem alten Ehepaar aus dem Villgratental in Osttirol. Die Frau wollte so gar nichts von Winterromantik wissen. Immerzu habe sie jämmerlich gefroren, wärmende Hosen gab es für sie als Mädchen nicht, und wenn der Sommer nicht trocken genug war, gab es winters auch kaum etwas zu essen.

Von durchgeweichter Kleidung beim Skifahren und den entsetzlich harten frühen Skistiefeln wusste auch Barbara Schaefer aus ihrer Kindheit zu berichten, als es noch „in jedem Dorf einen Skilift gab“. Und dann war da noch der dubiose „Onkel Charlie“, ein angeheirateter Verwandter Schaefers, der nicht nur Südtiroler und Skilehrer gewesen sei, sondern nach fester Vermutung der Autorin nach dem Krieg auch zusammen mit Luis Trenker die Tagebücher Eva Brauns gefälscht habe. Doch, tatsächlich, so originell war Konrad Kujau gar nicht.

Ob es schließlich in einigen Jahrzehnten noch Winter geben wird, die mehr als ein Wort wie „Matsch“ rechtfertigen werden, wollte Schaefer schließlich von den Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Innsbruck wissen. Mehr Winterniederschlag werde es wohl geben, hieß es dort, aber wohl auch weniger Schnee. Und weiße Weihnachten dürften unter dem Eindruck des Klimawandels noch seltener werden.

Reisen mit Tiefgang

Das Buch „Winter. Eine Liebeserklärung“ ist im Verlag Edel Books erschienen - und nicht Schaefers erste Buchveröffentlichung. Neben mehreren Reiseführern, etwa für Rom oder den Gardasee, hat die einstige HZ-Volontärin 2009 im Diana-Verlag das Buch „Das Mädchen, das gehen wollte“ veröffentlicht. Darin beschreibt die Journalistin ihre Wanderung hin zu jenem Ort in den Bergen, an dem eine enge Freundin zu Tode kam.