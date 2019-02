Kreis Heidenheim Fragen an die Kirche: Was die Menschen bewegt

Fragen an die Kirche: Was die Menschen bewegt

Kreis Heidenheim / pm

Gemeindemitglieder wenden sich mit ihren Anliegen an die Amtsträger.

Zwanzig Interessierte aus der evangelischen und katholischen Gemeinde, der neuapostolischen Kirche und der evangelischen Stadtmission kamen vor wenigen Tagen im Albrecht- Bengel- Gemeindehaus zusammen, um über Kirche zu sprechen – und dies anders wie gewohnt. Denn meist, so Pfarrer Michael Rau eingangs, verlaufe in den Gemeinden die Kommunikation von oben nach unten. „Pfarrer, Priester, Experten sagen, was man zu glauben hat und die Gemeinde nimmt es hin. Doch wissen wir, was die Menschen bewegt?“

An runden Tischen stellten an diesem Abend nun die Laien ihre Fragen. Als Moderator agierte Wolfgang Geiger. Fragen an die Kirchen waren unter anderem: Warum hängen Gemeinden Nebensächlichkeiten wie das Energiesparen so hoch, wieso beschäftigen sich die Kirchen so wenig mit dem Leben nach dem Tod? Es wurde auch deutlich, wie sehr Zwang und Druck in der Kindheit die Beziehung zu einer Kirche nachhaltig stören können.

Zu manchen Fragen entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch zwischen Amtsträgern und Gemeindegliedern. Nicht immer war ein Konsens möglich. „Bei vielem, wie Abendmahl, Taufverständnis, Zölibat können wir uns doch gar nicht einigen. Wir haben hier nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner.“, war ein ernüchterndes Fazit. Doch Pfarrer Rau wies darauf hin, dass der gemeinsame Nenner so klein nicht ist: „Uns ist gemeinsam, dass wir mit der Macht rechnen, die alles bestimmt. Das ist dann ein gigantisch großer kleinster Nenner.“

In der zweiten Runde ging es um Fragen an den Glauben, womit man sich schwer tue in der Kirchenlehre. Es ergab sich ein sehr ehrliches und offenes Gespräch, bei dem auch eigene Probleme zugegeben wurden. Vor allem wurde deutlich, wie viel sich in den Gemeinden in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat und weiterhin im Fluss ist. Auch dieses Gespräch war ein Teil der Veränderungen. Ein gleichberechtigtes Hin und her zwischen den Gemeinden und Konfessionen, in dem am Ende sogar der schärfste Kritiker des Abends seinen Platz gefunden hatte.

Um 21 Uhr setzte Wolfgang Geiger mit einem Gebet und den Bitte um Gottes Segen für die Arbeit aller Gemeinden den Schlusspunkt. Doch die Gäste blieben sitzen. Deutlich sichtbar sind Beziehungen gewachsen. Der nächste ökumenische Gesprächsabend findet am 19. März ab 19.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum St. Bonifatius statt. pm