Cornelia Schmitz-Piott stellt ihre Fotoschau „Anhäufung“ auch in Steinheim aus.

Die aktuelle Fotoschau „Anhäufung“ von Cornelia Schmitz-Piott ist jede Woche dienstags von 14 bis 16.30 Uhr bis zum 30. Juli in der Galeria Verde in Heidenheim zu sehen. Mit ihren Bildern thematisiert Schmitz-Piott die Vermüllung der Umwelt. Kleinformatige Fotos zu den UN-Nachhaltigkeitszielen ergänzen die Ausstellung. Ab Montag, 24. Juni, bis Freitag, 2. August, wird eine zusätzliche, überarbeitete Version mit dem Titel „Anhäufung – Hinweisen, Bewusstwerden, nachhaltig Handeln“ in der Raiffeisenbank Steinheim während der Öffnungszeiten werktags von 8 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr präsentiert. Die Fotografin ist jeweils am Freitag, 28. Juni, 12. Juli und 26. Juli von 16 bis 17 Uhr anwesend für Diskussionen über die Ausstellung. Aus der Veranstaltung möchte sie ein größeres Fotoprojekt mit Amateufotografen und Schülern organisieren. Bei Interesse ist die Fotografin dienstags von 14 bis 16.30 Uhr unter Tel. 07321.6089726 zu erreichen.