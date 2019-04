Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Dunstelkingen schilderte der Vorsitzende der Aktiven, Markus Behnle, dass der Verein zum Jahresanfang 2019 einen Mitgliederstand von 162 Personen hatte, der sich aus 103 fördernden und Ehrenmitgliedern sowie 59 aktiven Mitgliedern zusammensetzt, von denen wiederum sechs in Ausbildung befindliche Kinder und Jugendliche sind. Schriftführerin Lisa Hübener ergänzte den Bericht des Vorsitzenden um die weiteren musikalischen Aktivitäten der Kapelle.

Dirigentin Andrea Kauf zeigte sich von der musikalischen Leistung der Aktiven über das Jahr hinweg sehr zufrieden, wobei sie explizit auf das Jahreskonzert in der St.-Martinus-Kirche sowie die Konzertvorbereitungen einging. Als kritisches Thema sprach Kauf die Jugendarbeit an. Über viele Jahre hinweg sei der Verein hier sehr gut aufgestellt gewesen, doch nun mangele es an Nachwuchs. Es sei unerlässlich, dies als Gemeinschaftsaufgabe des Vereins zu begreifen und in den Mittelpunkt zukünftiger Aktivitäten zu stellen.

Von einem negativen Kassenabschluss berichtete Kassierer und dritter Vorsitzender Herbert Täubel. Dies resultiere vor allem aus den anhaltenden Ausgaben für die Renovierung der alten Schule. Bürgermeister Alfons Jakl dankte in einem Grußwort, dass der Musikverein die Gemeinde Dischingen hervorragend repräsentiere.

Die anschließenden Wahlen wurden von Ortsvorsteher Harald Saur geleitet. Wiedergewählt wurde Monika Kauf als Vertreterin der fördernden Mitglieder, ebenso Herbert Täubel für das Amt des dritten Vorsitzenden und Kassierers. Neu zu wählen war der Vertreter der aktiven Mitglieder. Nach zwölfjähriger Ausschusstätigkeit gab Daniela Wirth diese Aufgabe an Simone Grabenzeh ab.

Die Ehrungen wurden vom Vorsitzenden vorgenommen. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit im Verein erhielt Herbert Täubel die Ehrennadel in Gold. Weiterhin wurde Simone Grabenzeh für 20 Jahre aktive Tätigkeit als Musikerin mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Die Ehrennadel in Bronze erhielt Stefan Hermann für zehn aktive Jahre im Verein.