Die Hundefreunde Gerstetten veranstaltet am 11. Mai ein Rally-Obedience-Turnier. Dabei wird Teamwork großgeschrieben. Ein Besuch im Training.

Slalom hin und zurück. 270 Grad rechts. Vorsitz. Ein Schritt rückwärts. Ralf Janik liest im Parcours die Schilder mit den Aufgaben. Baily nicht. Er liest sein Herrchen. Aufmerksam hat der neunjährige Labrador den Blick nach oben gerichtet – zum Gesicht von Ralf Janik. Ihm entgeht nicht das leiseste Kommando, keine Kopfbewegung, kein Fingerzeig. Fast ohne Fehler durchläuft das Team den Parcours. „Wir sind eingespielt“, bestätigt Ralf Janik. „Das kommt automatisch, wenn man viel miteinander trainiert und beide Spaß dabei haben.“

Auch Bella hat offensichtlich Spaß. Die Coolness von Baily fehlt ihr allerdings. Der vierjährige Jagdhundmischling ist etwas übereifrig bei der Sache. Auch sie hat ihr Frauchen fest im Blick – insbesondere die Hand mit den darin versteckten Leckerchen. Und damit ist man schon bei einer Besonderheit des Rally-Obedience: „Anders als bei anderen Sportarten oder etwa der Begleithundeprüfung darf man mit den Hunden auch im Turnier sprechen, man darf sie loben und mit Leckerchen motivieren“, sagt Teresa Maier. Sie ist Bellas Frauchen und Vorsitzende des Vereins der Hundefreunde Gerstetten. „Der Hund soll ohne Druck und möglichst entspannt durch den Parcours gehen. Und durch das Loben macht es den Hunden mehr Spaß.“

Mensch mit Prüfungsangst

Nun war Bella im Parcours nicht gerade die Ruhe selbst. „Das liegt an mir“, sagt Teresa Maier lachend. „Ich habe Prüfungsangst und das überträgt sich. Je ruhiger der Halter ist, desto entspannter ist auch der Hund.“ Bereits seit vier Jahren wird in Gerstetten Rally-Obedience trainiert, drei Mal wurden schon Turniere ausgerichtet. Das nächste findet am 11. Mai statt. 50 Teilnehmer werden erwartet.

Hundesportarten gibt es mittlerweile viele. Rally-Obedience sei jedoch für jeden Hund geeignet – unabhängig von Rasse, Alter oder körperlichen Gebrechen, erklärt Teresa Maier. „Wenn die Gelenke aufgrund von Arthrose nicht mehr so mitmachen, bekommen die Hunde im Turnier einen Zeitbonus.“ Bei anderen Hundesportarten gehe es oft um Fitness. „Beim Agility müssen viele Sprünge absolviert werden. Älteren Hunden macht das Probleme und für sehr schwere Hunderassen ist das auch nicht ideal.“ Einzige Voraussetzung für Rally-Obedience: „Sitz, Platz und bei Fuß sollte der Hund kennen.“ Um an einem Turnier zu starten, braucht man keine Begleithundeprüfung und muss auch nicht Mitglied im Verein sein.

Obedience kommt aus dem Englischen und bedeutet Gehorsam. „Aber unser Sport ist auf positive und moderne Hundeerziehung ausgelegt“, sagt Maier. „Wer seinen Hund auf dem Platz anschreit oder an der Leine zieht, wird disqualifiziert.“ Dass Teamwork und positive Bestärkung im Vordergrund stehen, war und ist im Hundesport wohl nicht selbstverständlich. „Früher sind manche schon mitunter wüst mit den Hunden umgegangen“, sagt Maier. Und in diesem Punkt gilt offenbar: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vor jedem Rally-Obedience-Turnier werden die Halsbänder der Hunde kontrolliert. Warum? „Es gibt Leute, vor allem in der Schutz- oder Begleithundeausbildung, die Nadeln in die Halsbänder einnähen, damit die Hunde richtig spuren“, sagt Maier. „Das klingt unglaublich, ist aber leider wahr.“

Davon ist man in Gerstetten jedenfalls meilenweit entfernt. „Unsere Hunde sollen nicht auf Knopfdruck funktionieren“, sagt Maier. „Wir wollen die Bindung zwischen Mensch und Hund stärken. Solche Mittel sind dafür völlig ungeeignet. Was wir machen, ist Gehorsamkeitstraining auf die nette Art.“