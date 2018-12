Steinheim Förderverein der Musikschule zieht Bilanz

Steinheim / Von Klaus-Dieter Kirschner

Der Steinheimer Förderverein hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Bei den Wahlen wurde Vorsitzender Wolfgang Sanwald im Amt bestätigt.

Die Freunde der Musikschule Steinheim sind ein 168 Mitglieder starker Förderverein, der Gutes zu tun vermag. Dafür werden Spenden gesammelt, aber auch die Mitgliedsbeiträge eingesetzt. Ein „musikalisch hochbegabtes Mädchen“ aus einer sozial schwachen Familie etwa bekam vom Förderverein ein Key-Board und „ist jetzt sehr glücklich und mit viel Fleiß beim Lernen“. Die Freude stand Wolfgang Sanwald, dem alten und neuen Vorsitzenden des Vereins, bei der 14. Hauptversammlung im Dieter-Eisele-Saal ins Gesicht geschrieben.

Kritik an Auswärtigen-Zuschlag

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter dem Verein und der Musikschule Steinheim, die Gastgeber des 55. Regionalentscheids von „Jugend musiziert“ war. Verschiedene Aktionen wie der Tag der offenen Tür und manch anderes meisterte der Verein, der natürlich auch die neue Schulgeldordnung diskutiert hatte. Nicht glücklich sei man mit dem Auswärtigen-Zuschlag, sagte Sanwald und sah sich in seinen Befürchtungen bestätigt, dass deswegen ein paar Musikschüler abgemeldet wurden.

Der Förderverein verfügt über eine Anzahl eigener Instrumente, die gegen Leihgebühr Musikschülern zur Verfügung gestellt werden. Drei neue Instrumente wurden im letzten Jahr angeschafft. Insgesamt standen, wie später Schatzmeister Gerhard Belowitzer erläuterte, den Einnahmen in Höhe von 20 066 Euro Ausgaben in einer Größenordnung von 21 336 Euro gegenüber. Alleine 2028 Euro wurden für Instrumente, deren Reparatur und den Kauf neuer Noten ausgegeben. 2492 Euro berappte der Verein für Versicherungen, etwas weniger, nämlich 2246 Euro wurden an Instrumenten-Miete eingenommen. Bis zu fünf Musikschüler wurden finanziell unterstützt.

Ehrenmitglied Dr. Dieter Heitmann zeigte sich beeindruckt von den Vereinsaktivitäten: „Musik ist ein unverzichtbarer Bestandteil gerade im digitalen Zeitalter.“ Heitmann zitierte den früheren Bürgermeister Rainer Schaller, der erkannt hatte: „Die Musikschule ist das Flaggschiff der Gemeinde Steinheim.“ Ein ähnliches Bekenntnis und Unterstützung erhoffe man sich vom neuen Bürgermeister Holger Weise.

Die Neuwahlen bestätigte die bisherige Vorstandschaft einstimmig: Vorsitzender Wolfgang Sanwald, Stellvertretende Vorsitzende Dr. med. Stefanie Sanwald, Schriftführerin Gaby Sakowski, Schatzmeister Gerhard Belowitzer sowie im Beirat als Vertreter der Eltern bzw. der Musikschule Brigitte Bruckner, Petra Koloska, Irmgard Wiedmann und Musikschulleiter Günter Flumm. Kassenprüfer bleiben Heinz Gerny und Adelheid Haslanger.