Zum Abschluss der Geoparkwochen stand die Brenz im Mittelpunkt.

Am Sonntag stand die Brenz im Mittelpunkt: Anlässlich des Brenzerlebnistags zum Abschluss der Geoparkwochen wurden entlang des Flusses Veranstaltungen angeboten.

So auch in Hermaringen (Foto), wo Gewässerführerin Silvia Thran über blühende Wiesen informierte. Am Brenzursprung und am Itzelberger See sowie im Eselsburger Tal gab es ebenfalls etwas zu erleben, bevor der Tag mit einem Konzert auf einer schwimmenden Bühne im Brenzpark zu Ende ging.