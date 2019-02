Herbrechtingen Florian Sapper bewirbt sich ums Bürgermeisteramt

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Die Nähe zu den Herbrechtingern würde für den 34-Jährigen an erster Stelle stehen, sollte er das Amt des Stadtoberhauptes von Dr. Bernd Sipple übernehmen.

„Gemeinsam gestalten“ – mit diesem Wahlspruch wirbt seit einiger Zeit Florian Sapper auf Flyern und in den sozialen Medien für sich. Denn der 34-jährige Heidenheimer möchte Bürgermeister von Herbrechtingen werden. Bereits im September hatte er für sich beschlossen, zu kandidieren. „Ich habe dann viele Gespräche mit Freunden und Familie geführt und die Resonanz war sehr positiv. Sie haben mir alle Mut gemacht.“ Sein Wahlkampfmanager Steffen Saretz, der Sapper beratend zur Seite steht, ergänzt: „Das ist wie Käse: Die Idee ist lange gereift und jetzt ist sie gut.“

Zwar lebt Florian Sapper in Heidenheim, doch könnte er sich vorstellen, nach Herbrechtingen zu ziehen. Denn mit der Stadt verbindet ihn vor allem die Familie: „Mein Opa wurde in Bolheim geboren und mein Onkel hat dort einen Hof – früher eine Landwirtschaft mit Viehzucht und Getreide, jetzt ein forstwirtschaftlicher Betrieb.“ Außerdem spielte Sapper in seiner Jugend aktiv bei der TSV Herbrechtingen Fußball und war des Öfteren im Jugendhaus anzutreffen. Zusätzlich führt er seit 2016 ein Dienstleistungsunternehmen, das unter anderem einen Hausmeister- und Handwerkerservice sowie Grünpflegearbeiten anbietet. „Und da gibt es auch eine Betriebsstätte in Bolheim“, so der 34-Jährige stolz.

Sappers Werdegang

Seine Position hat er sich hart erarbeitet: nach seinem Hauptschulabschluss besuchte er zunächst die Abendrealschule und später das Abendgymnasium, machte eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und setzte zum Schluss noch den Betriebswirt obendrauf, war im Vertrieb und im Dienstleistungssektor tätig. „Ich habe früher schon immer nebenher gearbeitet, bin nie stehen geblieben“, sagt Sapper.

Mit der Zeit entwickelte sich auch mehr und mehr sein politisches Interesse: „Ich bin bei den Wirtschaftsjunioren und habe da lange Zeit im Forum Politik mitgearbeitet. Da habe ich viel mitbekommen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundes- und sogar auf Europa-Ebene. Jetzt leite ich das Forum Wissen, bin IHK-Prüfer und engagiere mich in sozialen Projekten, weil ich anderen etwas weitergeben möchte.“

Den Herbrechtinger Bürgern möchte er ebenfalls etwas geben, deshalb sucht er ihre Nähe. „Wir führen momentan viele Gespräche. Vor allem die Unterhaltungen mit Einzelhändlern haben uns gezeigt, dass sie gerne mehr berücksichtigt werden möchten“, erklärt Berater Saretz. Konkret soll neben der Ansiedlung von mehr Gewerbe in der Innenstadt die Vernetzung unter den Gewerbetreibenden gestärkt werden und das, laut Saretz, durch gegenseitiges Empfehlen und Hervorheben. „Ich möchte das Wir-Gefühl stärken und ich denke, da kann man mit Herzblut und Engagement viel bewegen“, sagt Sapper selbst.

Er sieht seine Stärken in seiner hohen Sozialkompetenz und seinem nachhaltigen Arbeiten: „Ich handle mit Weitsicht und mir ist es sehr wichtig, mit den Bürgern und der Gemeinde zusammenzuarbeiten, also möglichst viele einzubeziehen.“ Seinen Einstieg in die Kommunalpolitik als potenzieller Bürgermeister der Stadt Herbrechtingen sieht er recht pragmatisch: „Jetzt führe ich ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Die Verwaltungsspitze führt die Bürger.“ Natürlich sei ihm bewusst, dass diese hohe Erwartungen an das neue Stadtoberhaupt haben, „aber da muss man eben einfach abwägen, was umsetzbar ist“.

Sapper schwebt vor, die Digitalisierung voranzutreiben, beispielsweise online mehr Formulare zum Download bereitzustellen, um die Verwaltung zu entlasten. Sappers Wahlkampfmanager Saretz weist in diesem Zusammenhang auch speziell auf die Schulsanierung hin: „Wenn wir gleich modernste Technik einsetzen, können wir eventuell Vorreiter sein.“ Außerdem plant Sapper einen Ideenwettbewerb zur Belebung der Innenstadt, möchte das Parkkonzept überarbeiten. „Und wegen der Neubaugebiete wollen wir auch die Kitas ausbauen“, so Sapper, der zwar liiert ist, aber selbst noch keine Kinder hat.

Auf die Bürger zugehen

Zu guter Letzt schwebt dem 34-Jährigen auch vor, eine Art Neubürgerkompass zu entwickeln. Sein Berater erläutert: „Man findet zwar eine Übersicht über Übernachtungsmöglichkeiten, aber zu Kultur und Gastronomie fehlt so etwas. Das würden wir ausbauen.“ Auch würde Sapper sich als Bürgermeister nicht scheuen, mehr „rauszugehen zu den Leuten“, einfach präsent zu sein. „Und sei es, wenn er zur Bauabnahme vorbeikommt und die Neubürger mit einem kleinen Geschenk persönlich willkommen heißt“, wirft Saretz ein, der beruflich als Projektsteuerer im Immobilienbereich tätig ist.

In Sachen Leerstände ist Sapper überzeugt, man müsse „einen langen Atem haben“. Wenn man genug nachbohre, werde sich sicherlich eine Lösung finden. Grundsätzlich müsse er sich in diverse Sachverhalte aber erst einarbeiten: „Da muss ich reinkommen, aber vielleicht fallen mir auch Dinge auf, die andere nicht sehen.“ Aber da die Mitarbeiter im Herbrechtinger Rathaus sehr kompetent seien, sehe er diesbezüglich keinerlei Schwierigkeiten.