Kreis Heidenheim Finanzspritze für Steinheim und Nattheim

Kreis Heidenheim / pm

Die Umbauten an Hiller- und die Wiesbühlschule werden vom Land bezuschusst.

Die Hillerschule in Steinheim und die Wiesbühlschule in Nattheim erhalten Fördermittel des Landes. Wie das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in einer Pressemitteilung schreibt, zählen die beiden Schulen zu den 65 Bauprojekten an Ganztagsschulen, die mit insgesamt 18 Millionen Euro bedacht werden. In Steinheim werden die Erweiterung und der Umbau der Grund-, Werkreal- und Realschule mit 819 000 Euro bedacht. In Nattheim geht es um 131 000 Euro für den Umbau der Grundschule.

Voraussetzung für die Genehmigung eines Baukostenzuschusses für Ganztagsschulen sei ein Ganztagsbetrieb an mindestens drei Tagen in der Woche mit täglich mindestens sieben Zeitstunden. An allen Tagen mit Ganztagsbetrieb müsse es ein vom Schulträger beaufsichtigtes Mittagessen geben. Die Betreuungsangebote müssten zudem unter Mitwirkung und Verantwortung der Schulleitung organisiert werden, und die Schule muss über ein pädagogisches Konzept für den Ganztagsbetrieb verfügen. Förderfähig seien die zusätzlich erforderlichen Räume und Flächen für den Essens-, Betreuungs-, und Freizeitbereich.

Ebenfalls erfolgreich bei der Bewerbung um Fördergelder war Heidenheim: Für den Erwerb und den Umbau des WCM–Areals für die Friedrich-Voith-Gemeinschaftsschule gibt das Land knapp 1,9 Millionen Euro. Dieses Geld stammt aus einem 104-Millionen-Euro schweren Topf für Schulbauprojekte.