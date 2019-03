Beim fünften Kuppelcup gingen am Samstag 16 Mannschaften in der Heldenfinger Kliffhalle an den Start.

Bauer sucht Frau? Feuerwehrfrau sucht Strahlrohr? Nichts von alledem am Samstagnachmittag in der Heldenfinger Kliffhalle bei der fünften Auflage des Wettkampfes Kuppelcup. Als Pokal gab es für den Sieger aus Niederbessingen eine Motorsäge. Und so etwas hat mehr Wert als ein noch so hübscher Pokal. Den zweiten Platz erkämpfte sich die Feuerwehr Bludesch.

Ausrichter dieses süddeutschen Turniers war einmal mehr die international bei Wettkämpfen immer wieder erfolgreiche Feuerwehr Gerstetten, die sehr bedauerte, dass sich zu den sehenswerten Wettkämpfen kaum Feuerwehren aus dem Landkreis als Schaulustige einfanden, geschweige denn selbst mal wieder zeigen wollten, wie schnell die Feuerwehr ist.

Gerstettens bisheriger Abteilungskommandant Bernd Jooß war ein souveräner Turnierleiter, Wolfgang Reinhardt ein starker Moderator. 16 Mannschaften zu je fünf Wettkämpfern aus Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Österreich waren am Start und hatten im Kampf wider die Sekunden dennoch viel Spaß. Unter den Schiedsrichtern war Gerstettens Ehrenkommandant Werner Fronmüller.

Vize-Bürgermeister Peter Maier hatte in kurzer Rede seine Verbundenheit zur Feuerwehr betont, sie gewürdigt für sportliche Fitness und stete Bereitschaft sich weiterzubilden, auf dass im Ernstfall nichts anbrenne. Solche Wettkämpfe seien perfekte Gelegenheit der Pflege von Freundschaft und Kameradschaft.

Es war ein spannender Nachmittag in der Kliffhalle. Im Grunde erlebten die Akteure Bundeswettkämpfe im Indoor-Format. Eine Tragkraftspritze, vier Rohre einer Saugleitung, ein Saugkorb und anderes mehr dienten dem raschen Aufbau eines Löschangriffs. Wobei das Wasser aus einem offenen Gewässer zu holen war.

Es ging um Sekunden, es ging um so saubere Arbeit, dass die Kupplungen der Saugschläuche sich nicht voneinander oder von der Pumpe lösen konnten.

Diese Art Wettbewerbe stehen in Österreich hoch im Kurs. Das erklärt, warum doch etliche Österreicher aus Bregenz und Vorarlberg jetzt im Vorfrühling auf der Ostalb anzutreffen waren.