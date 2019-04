Am Mittwochabend kam es in Steinheim zu einem Küchenbrand. Die Feuerwehr rettete eine Frau aus dem Gebäude und löschte das Feuer.

In einer Doppelhaushälfte an der Bartholomäer Straße brach am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Brand in einer Küche aus. Um 20.12 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle, nachdem ein Nachbar Alarm geschlagen hatte, Großalarm für die Feuerwehren aus Steinheim, Sontheim im Stubental und Heidenheim ausgelöst.

Als die ersten von 30 Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen Teile der Kücheneinrichtung im ersten Obergeschoss in Flammen, drei Personen hatten das Haus bereits verlassen.

Für eine Frau, die sich im Dachgeschoss aufhielt, war der Fluchtweg aufgrund des Brandrauches abgeschnitten. Zwei Atemschutztrupps verschafften sich Zutritt zum Gebäude und konnte die Frau mit Hilfe einer sogenannten Fluchthaube retten und im Anschluss die Flammen mit Wasser aus einem Angriffsrohr eindämmen.

Trotz des schnellen Löscherfolgs mussten Teile der Holzdecke abgenommen werden, um mögliche Glutnester aufzuspüren.

Das DRK war mit drei Rettungswagen, einem Notarzt sowie dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst nach Steinheim geeilt. Dort mussten sie vier Personen vor Ort versorgen, eine Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Klinikum.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Bartholomäer Straße komplett gesperrt, die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.