Obwohl ein Auftritt ins Wasser fiel, ist das Orga-Team ist mit der 23. Auflage von Rock am Härtsfeldsee zufrieden wie nie.

Als hätten es die Veranstalter darauf angelegt, die vorherigen Festivals in allen Punkten zu übertreffen: „Rock am Härtsfeldsee 2019 war für uns ein Festival der Superlative“, sagt Ralf Eberhardt vom Orga-Team des Vereins Jugend Dischingen. Die Karten für Rock am Härtsfeldsee waren dieses Jahr bereits Mitte April vergriffen: So früh wie bisher noch nie. Man sei also bereits davon ausgegangen, dass das Line-Up bei den Leuten gut ankomme.

Doch wie gut, haute selbst die Veranstalter vom Hocker: „So voll war das Zelt mit Abstand noch nie – und das schon bei den ersten Bands“, sagte Eberhard. Denn während der ersten Auftritte sind in der Regel viele Festival-Besucher noch auf dem Camping-Platz: An diesem Wochenende gab es jedoch bereits bei „Mr. Irish Bastard“ am Freitag und „Drunken Swallows“ am Samstag ordentlich Party im Zelt – „trotz der Hitze.“ Die sei nämlich ebenfalls rekordverdächtig gewesen: Ein heißeres Festival gab es zumindest schon lange nicht mehr.

Die überragende Stimmung konnte das nicht im Geringsten trüben – im Gegenteil: „Am Ende kam sogar der Sänger von „In Extremo“ auf uns zu und bedankte sich für das geile Festival“, so Eberhardt. Die Mittelalter-Rockband, die am Samstag das Festival mit einer fulminanten Pyroshow zum Abschluss brachte, sei auch sein ganz persönliches Highlight an diesem Wochenende gewesen – das Zelt sei rappelvoll, die Stimmung bombastisch gewesen.

Panne

Doch bei der 23. Auflage des Metal-Festivals gab es auch eine noch nie da gewesene Panne: „Sonata Arctica“ musste den Auftritt am Samstag absagen. „Morgens um acht Uhr kam die Nachricht des Managements, dass die Band aufgrund eines Flugzeugdefekts in Finnland festsitzt“, sagt Eberhard. Man habe fieberhaft überlegt, was man auf die Schnelle tun könne: Doch weder konnte so schnell ein anderes Flugzeug organisiert noch eine alternative Band aufgetrieben werden. – „Wirklich schade, aber da war nichts zu machen.“

Einige Beschwerden habe es gegeben, doch die meisten Festivalbesucher haben Verständnis gehabt. Mit der Anpassung der Running Order hatten dafür die anderen Bands etwas mehr Spielzeit auf der Bühne und das Festival endete statt um ein Uhr nachts bereits kurz nach Mitternacht.

Ansonsten sei das Festival sehr friedlich verlaufen und die Polizei habe kaum zu tun gehabt. Auch für die Sanitäter vom Roten Kreuz habe es keine größeren Einsätze gegeben: Einige Schürf- und Risswunden sowie ein paar Brandblasen hatten die Festival-Besucher laut Helmut Grund von der Bereitschaft Dischingen zu beklagen. Trotzdem mussten die Sanitäter einen Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma zu Protokoll nehmen. Damit sei zum ersten Mal seit Langem wieder etwas Ernsteres vorgefallen.

Die Planungen fürs nächste Jahr laufen bereits auf Hochtouren: „Sonata Arctica“ soll – wenn alles klappt – dann 2020 am Härtsfeldsee spielen. Und auch einer der Headliner hat bereits fest zugesagt: Mehr wird allerdings noch nicht verraten.

