Am Aalener Galgenberg spielen Bands aus Deutschland und Los Angeles.

Der Verein um das Galgenberg Festival veranstaltet bereits zum 19. Mal das beliebte Festival. Los geht es am Freitag, 2. August, um 19.30 Uhr mit den 31 Musikern . Am Samstag, 3. August, treffen „Riders Connection“ aus Berlin ein, die sich durch ihre Straßenmusik kennengelernt haben. Sie spielen Beabox-Sounds, akustische Gitarre und Mundtrompete und machen damit Reggea, Folk und erdigen Techno. „Good Men Gone Bad“ aus Stuttgart tritt danach auf. Die vier Musiker haben schon mit Thomas D von den „Fantastischen Vier“ zusammengearbeitet und machen Blues, Rock’n’Roll, Soul und Funk. Außerdem kommen noch „Los Lobos“ aus Los Angeles auf die Bühne am Alten Gaskessel-Gelände ein. Bei ihrer „45-Jahre Jubiläums-Tour“ sind sie mit Saxofon, Mundharmonika, Mandoline, Akkordeon, Bass, Violine und anderen Instrumenten unterwegs.Karten gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.